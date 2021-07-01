南加州胎兒醫學中心 正式營業

圖左起：該中心醫學主任Dr. Peter Yu、經理 Amy Cuevas、CHOC醫學主任 Dr. Kushal Bhakta。（吳鴻鈞攝影）

由UCI Health 醫學中心與橘縣兒童醫院（Children's Hospital of Orange County簡稱CHOC）合辦的「南加州 胎兒醫學中心The Fetal Care Center of Southern California」，己正式開業，並接待第一批患者，他們都是在產檢中、查出胎兒患有複雜先天症狀的高危妊娠孕婦及其家屬。

該中心醫學主任橘縣兒童醫院外科醫師Dr. Peter Yu表示，任何新生命的到來都令人心喜，但萬一產檢發現胎兒有醫療症狀，父母的憂慮及生產的時間壓力，可以想像這種煎熬。該中心為嚴重先天性缺陷的胎兒和準媽媽，提供一站式照護，胎兒一出生就需要接受治療，特殊情況下甚至是分娩前就需要治療。待產媽媽可以把所有的重擔、焦慮和疑慮，都放心交到該中心手上，治療寶寶可能遇到的問題，與病患家屬一同面對，幫助他們度過整個治療過程。複雜的胎兒異常會影響 1 至 3% 的妊娠，其中一些嬰兒出生後需要立即接受新生兒加強照護和手術。

南加 州胎兒醫學中心位於加州橘縣兒童醫院 CHOC園區內，聚集母胎醫學和兒科領域的世界級專家，確保患者家庭可在同一天在一個中心，得到母胎醫學等兒科領域專家的全方面問診。

南加州胎兒醫學中心還提供跨學科且全面的醫療照護，包括胎兒介入治療措施，羊膜穿刺、輸送管 / 分流裝置、輸血等措施，胎兒磁振造影和兒科放射科醫師；兒童心臟科醫師執行的胎兒超音波圖；胎兒基因測試；以及胎兒超聲，心臟科、遺傳學、母胎醫學、新生兒科、神經科、神經外科、耳鼻喉科、整形外科、兒科一般手術和胸外科、整形手術、泌尿科等

橘縣兒童醫院CHOC嬰兒病房內科醫生和醫學主任 Dr. Kushal Bhakta說，該中心新生兒科，旨在為家庭和嬰兒提供從診斷到新生兒ICU的全方面照護。該中心了解這可能是媽媽生活中最緊張的時刻，為孕婦及胎兒找到解決方案。

建立南加州胎兒醫學中心、以及橘縣兒童醫院 CHOC 的心臟門診中心的總費用為 525 萬美元，款項來自於社區的慷慨捐款。更多資訊可參訪 www.choc.org。