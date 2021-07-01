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南加州胎兒醫學中心 正式營業

洛杉磯訊
圖左起：該中心醫學主任Dr. Peter Yu、經理 Amy Cuevas、CHOC醫學主任 Dr. Kushal Bhakta。（吳鴻鈞攝影）
圖左起：該中心醫學主任Dr. Peter Yu、經理 Amy Cuevas、CHOC醫學主任 Dr. Kushal Bhakta。（吳鴻鈞攝影）

由UCI Health 醫學中心與橘縣兒童醫院（Children's Hospital of Orange County簡稱CHOC）合辦的「南加州胎兒醫學中心The Fetal Care Center of Southern California」，己正式開業，並接待第一批患者，他們都是在產檢中、查出胎兒患有複雜先天症狀的高危妊娠孕婦及其家屬。

該中心醫學主任橘縣兒童醫院外科醫師Dr. Peter Yu表示，任何新生命的到來都令人心喜，但萬一產檢發現胎兒有醫療症狀，父母的憂慮及生產的時間壓力，可以想像這種煎熬。該中心為嚴重先天性缺陷的胎兒和準媽媽，提供一站式照護，胎兒一出生就需要接受治療，特殊情況下甚至是分娩前就需要治療。待產媽媽可以把所有的重擔、焦慮和疑慮，都放心交到該中心手上，治療寶寶可能遇到的問題，與病患家屬一同面對，幫助他們度過整個治療過程。複雜的胎兒異常會影響 1 至 3% 的妊娠，其中一些嬰兒出生後需要立即接受新生兒加強照護和手術。

南加州胎兒醫學中心位於加州橘縣兒童醫院 CHOC園區內，聚集母胎醫學和兒科領域的世界級專家，確保患者家庭可在同一天在一個中心，得到母胎醫學等兒科領域專家的全方面問診。

南加州胎兒醫學中心還提供跨學科且全面的醫療照護，包括胎兒介入治療措施，羊膜穿刺、輸送管 / 分流裝置、輸血等措施，胎兒磁振造影和兒科放射科醫師；兒童心臟科醫師執行的胎兒超音波圖；胎兒基因測試；以及胎兒超聲，心臟科、遺傳學、母胎醫學、新生兒科、神經科、神經外科、耳鼻喉科、整形外科、兒科一般手術和胸外科、整形手術、泌尿科等

橘縣兒童醫院CHOC嬰兒病房內科醫生和醫學主任 Dr. Kushal Bhakta說，該中心新生兒科，旨在為家庭和嬰兒提供從診斷到新生兒ICU的全方面照護。該中心了解這可能是媽媽生活中最緊張的時刻，為孕婦及胎兒找到解決方案。

建立南加州胎兒醫學中心、以及橘縣兒童醫院 CHOC 的心臟門診中心的總費用為 525 萬美元，款項來自於社區的慷慨捐款。更多資訊可參訪 www.choc.org

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