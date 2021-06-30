海鷗假期 遊黃石公園將入住黃石公園

「海鷗假期」在景區內的豪華旅遊巴士。

在國殤日長週末，美國 國內旅遊人數達到一年內高峰，單日近200萬人搭乘飛機是去年同期6倍，全美有逾3700萬人開車出遊，比去年同期增長60%。大提頓、黃石國家公園在4月及5月訪客人數增長40%以上，創歷史新高。

北美西部大型出團公司海鷗旅遊集團負責人表示，「黃石公園」是夏季熱門旅遊目的地，是世界第一座國家公園，也是一生中必看的國家公園。海鷗旅遊集團有超過20年以上黃石及各大國家公園接待遊客經驗，每年接待超過100萬人次，擁有逾100名10年以上經驗豐富的專職國家公園導遊。

他們的「海鷗假期」擁有龐大車隊和良好安全記錄，所有黃石行程，全部入住黃石景區或西黃石，3天2夜遊覽黃石公園，景點時間安排合理，讓遊客以精準有效方式，遊覽國家公園的著名景點。

該負責人表示，隨著美國疫情 逐步趨緩與疫苗 普及，各州宣佈完成接種疫苗民眾可摘下口罩，各旅遊景區也紛紛取消限制，因此迅速掀起一股旅遊熱潮，近期各大國家公園訪客人數紛紛創新高且在上升中。疫情前海鷗旅遊顧客多半是亞裔，其中半數來自中國大陸的海外遊客。由於國際旅遊禁令尚未鬆綁，來自境外遊客幾乎歸零，全部是美國國內遊客，並已接種過疫苗或有參團前72小時核酸檢測陰性證明；旅遊車也每天多次清理消毒，並保持一定空座率，為遊客提供安全及安心的參團體驗。

負責人說，美國民眾正釋放被壓抑的旅行需求，過去一年多因為疫情而禁足在家，現在民眾正在補償消費，決定一次玩個夠。美國境內旅遊人氣接近疫情前水準，知名景點周邊地區酒店也全被訂滿，租車更是大漲至疫情前4至5倍價格。黃石及各大公園附近酒店房間，也已提前兩個月售罄，且價格也隨之大漲，很多國家公園也大排車龍，對於沒有經驗的遊客，安排行程是很大的挑戰。全美汽油平均價格達到每加侖3.04元，為2014年以來最高水平，因此性價比更高的跟團遊，由經驗豐富導遊帶領遊覽，順理成章成為熱門選項。

對比有旅行社為節省成本，安排遊客住宿距離黃石公園2小時車程外地方，衹有2天1夜時間遊覽黃石，每天還要浪費4小時寶貴時間在路上。導遊沒有國家公園帶團經驗，是疫情前中國零團費行程做法，遊客們在選擇旅遊產品時，不要被誤導，要仔細詢問清楚。

為適應疫情後遊客需求，海鷗假期推出多款新旅行線路，天數從2天或3天至10多天不等，有大巴線路、也有精品小眾團。所有行程都具高性價比，涵蓋美西所有著名國家公園、旅遊城市、景點景區，另有夏威夷、加拿大、坎昆旅遊線路等，目前都在熱賣中。

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