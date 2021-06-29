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全民健保網擴大營業 7/1更名全民保險

【洛杉磯訊】

「全民健保網」擴大營業， 7月1日起更名為「全民保險」。

全民健保網的創辦人是廖彬淳，他自1993年成立了「廖彬淳保險理財中心」後，秉持「對您用心、始終如一」的創業理念，獲客戶的信賴和肯定。2007年廖彬淳又創建了「全民健保網」，提供專業的個人與團體醫療保險資訊與服務，並受好評。2015年擴大服務範圍並在橙縣爾灣成立分公司。

疫情期間，他們依然堅守崗位幫助有需要的客戶，並在每週五舉辦各類主題的「全民講堂」，為客戶提供最新的生活、財經、教育、醫療、地產、貸款、移民、信託、稅務、法律、科技及公益資訊；期望能與所有客戶朋友共度艱難。

2020年他們新增了汽車、房屋、商業、勞工保險與各類雨傘險等業務。並於7月1日正式更名為「全民保險」。「全民保險」是一家結合網絡科技及優質服務的保險代理公司。客戶可以依照需求，在他們的網站上搜尋各類保險計劃、比較福利內容，並可直接在網上或洽詢各分公司的服務專員完成購買手續。他們以高科技的網絡方式提供客戶選購各類保險，但也同時保留傳統的服務方式。若有客戶不熟悉網絡操作，或購買保險後有任何問題，可隨時打電話，或直接面洽客服人員。

「全民保險」的每位客服人員皆受過專業訓練，秉持著以客為尊，以客戶的需要為首要考量的服務宗旨，用愛心、細心、耐心、誠意、善意，來協助客戶購買保險、申請理賠及帳單問題等售後服務。

羅蘭岡總公司 電話 626-363-2228， 地址 17506 Colima Road, #201, Rowland Heights, CA。爾灣分公司 電話 949-943-1789， 地址980 Roosevelt, #200A, Irvine, CA 。網址 www.anyinsurances.com。電子郵件 [email protected]。微信公眾號：全民講堂 ID： anyhealth2009；臉書官方帳號：全民保險；Youtube 官方網站： 全民講堂；Line 官方帳號：全民講堂 ；Linkedin 官方網站：全民保險。

醫療保險 健保 爾灣

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