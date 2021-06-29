百達翡麗名錶 精湛工藝款式優雅

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百達翡麗 (Patek Philippe) 時計的美學魅力，不僅在於賞心悅目的外觀，它還展現了一種完美的機械構造，樹立了低調內斂、融合了個性與穩重、永恆與優雅的獨特風格。

華人 獨家代理百達翡麗多年的昌興珠寶表示，身為世界上最古老的鐘錶品牌之一，百達翡麗始終保持著令人難以抗拒的魅力，無論是過去、現在，還是未來。

百達翡麗型號 Ref. 5524 Calatrava 飛行家旅行時間腕錶 (見圖)，外形寬大，充滿男性魅力，彰顯飛行員計時特色。其藍色錶盤、白金錶殼和雙時區功能等精緻細節，處處展現百達翡麗的優雅氣質。昌興珠寶指出，這款飛行家旅行時間腕錶，並沒有在先進技術和當代優雅之間做簡單取捨，而是將兩者融為一體。

這一款經典的旅行時間腕錶，將原居地時間的時針採用鏤空設計，低調隱藏在背景之中。視窗左方有 LOCAL（本地）；右方有HOME（原居地）晝夜顯示。此外，採指針式當地日期顯示，中心有大秒針。自動上弦、294 枚零件組成的機芯在錶盤下滴答轉動，款式優雅，工藝精湛。風格完美匹配的棕色錶帶，採用復古小牛皮製成，搭色縫線讓人想起飛行員經典裝備中的皮帶。白金 U 形針扣亦體現豪壯氣格。

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