洛縣公共建設部提醒民眾 夏日妥善保養車輛的重要性

夏天來了，洛杉磯 縣公共建設部表示，當我們為氣溫變化作準備時，也須為房屋及車輛作準備，以應付季節轉變。

該公共建設部門說，每年冬天，美國 各地的居民，都會為汽車 作準備，以應付雨天及雪季，卻很少人會記得在夏季，妥善保養車輛的重要性，為炎熱的天氣做準備。

洛杉磯縣公共建設部表示，洛杉磯縣的居民在夏季保養車輛時，需要考慮到幾個因素。輪胎、電池和空調，是其中幾項檢查汽車時的重要項目。他想提醒縣居民，為汽車在炎熱夏季作準備的重要性，以便大家都可以在取消州安全準則的情況下，在夏季期間安全出行或上、下班。

以下是該部門為車輛準備應付今年夏天的更多方法，夏日汽車保養的小竅門：

(1)定期檢查汽車輪胎的氣壓，以防止因高溫令汽車輪胎氣壓上升而引發的爆破輪胎。(2)檢查汽車電池，因為它們在炎熱的天氣下更容易被耗盡。(3)定期更換汽車機油，以降低機油的粘度，高粘度的機油會損壞車輛。

當為夏天而保養車輛時，必須將舊機油和舊濾油器，帶到一間指定回收中心，以正確地進行回收。完成更換機油工作後，將剛排出的舊機油倒入儲油容器中，並確保不與其他液體混合(包括水)。而舊濾油器，則請將它們放入乾淨的防漏容器內。

如欲了解更多信息，可到訪CleanLA.com或訪問CalRecycle.ca.gov，以查找你家附近的指定回收中心。