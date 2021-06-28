成都記憶川菜店 贈送自製酸梅湯

全新開張的川菜料理「成都記憶」，以古法川菜的傳承為營業宗旨。攜本報此貼文，店家贈送自製酸梅湯一份。

疫情 之下，無畏酷暑，搜羅街邊巷角為味蕾尋獵新的尚品珍饈。帶著這份使命，為你斬獲了一家全新開張的川菜料理「成都記憶」。

人未進店，剛剛下車，滿滿的麻辣香味撲鼻而來，尋味索跡，映入眼簾的是一家不大的小館。客人必點的兩道菜品：回鍋肉 和 宮保雞丁。 有位大哥一人竟點了兩個回鍋肉，然後豎起大拇指，用正宗的四川話讚揚到：味道沒的說！

這家小店是一家家庭小店，老板是成都人，菜都是傳統成都做法，取名「成都記憶」就是想用這些老味道喚起成都人兒時的回憶。冒菜，回鍋肉，宮保雞丁，鮮燒土雞，川東肉末小米 茄， 這些都是成都老鄉大老遠必點的菜肴。

除了菜單上的菜品外，大廚另有很多自己的隱藏菜單，想吃正宗口味的可以親自到店裏品嚐。

除堂吃外，成都記憶也有登錄各大外賣平台，不想出街的人也可以在訂餐平台搜索成都記憶，品享全新味道。地址10053 Valley Blvd, El Monte , CA，電話626-455-0930。