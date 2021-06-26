Five Point Valencia社區新屋 提供預約參觀

在FivePoint Valencia新屋社區（見圖），出於施工期間的安全，尚未向公眾開放，但建商可以提供私人VIP參觀。

感興趣者可以訪問該社區網站www.valencia.com，註冊及接收購房機會和特別活動的通知。另可關注Valencia的Facebook頁面Facebook.com/ValenciaCalifornia，此全新社區和訪客可進行互動。

目前首批在售的有KB Home在Valencia的Clover新居。了解更多新屋信息、購買資格預審和私人看房機會，可登錄www.kbhome.com或去電888-524-6637。

Lennar也推出預售的新屋系列，可提供VIP看房。獲取詳情可電888-216-2494或訪問www.lennar.com。

Toll Brothers將為Valencia社區帶來豪華設計的Skylar系列。獲取詳情和更新，電844-700-8655，或訪問www.tollbrothers.com。

在售房屋起價40萬。Valencia的建商包括KB Home，Lennar，Richmond American Homes，和Toll Brothers。

Valencia社區住宅的獨特設計包括獨棟和聯排、多功能的佈局、室內外兼具的生活空間及新穎的建築風格。定製選擇更為買家打造適合的新屋。

Valencia廣闊的社區可以容納公園；老少咸宜的各種活動設施；獨特的微景觀；適合遠足和騎行的小徑；以及社區電動車道。一些步道與洛杉磯 縣廣闊的徒步網絡相連接。輕型商業用途也包括在社區的規劃之中。

新社區的小學生可以在Saugus學區 或Newhall學區讀書，年齡稍大的學生可在William S. Hart區就讀初中和高中。

Valencia的設計和價格多種多樣，商店、餐飲和休閒處所都離家很近，毗鄰I-5公路。Metrolink和發達的交通路網使Valencia可以輕鬆與目的地相連。

FivePoint是一家加州 的公司，在加州橙縣、洛杉磯縣、和舊金山縣設計和開發混合用途的總體規劃社區。FivePoint以將住宅，商業，零售，學校，娛樂場所和公共設施（包括公園和開放空間）的無縫融合而著稱。詳見www.fivepoint.com。