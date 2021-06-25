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1張圖看疫情：全美56.2%成人 完全接種疫苗

台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

旅行反彈 2百萬人通過美國機場

【洛杉磯訊】

航空業從疫情大流行中復蘇、跨越了一個里程碑。自2020年3月上旬以來的首次，一天內有超過 2百萬人通過美國機場安全檢查站。

近日美國運輸安全管理局宣布，6月11日在機場檢查站對203萬旅客進行了檢查。這是15個月以來，單日安檢次數首次超過200萬。2百萬大關代表著受到大流行重創的旅遊業的好轉。 2020 年 4 月有幾天，美國的登機人數不到 10 萬人。

大多數航空公司仍在虧損。由於其在聯邦大流行救濟中為該行業提供了 640 億美元的份額，西南航空第一季度的利潤微乎其微，預計其他公司將在今年晚些時候效仿。

隨著夏季旅遊旺季的臨近，TSA 建議乘客有足夠的時間抵達機場，以適應增加的安檢時間，因為預計某些機場的旅客數量，將接近並在某些情況下超過大流行前的水平。（劉柏江譯）

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★★★註：劉柏江譯這幾字不必加粗（◆今後譯者名字均不必加粗）

機場 美國 疫情

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