杉釦富全部產品7月份調漲 優惠至6/30止

電子面板

由於通貨膨脹 ，原物料及運費上漲，因此「杉釦富」公司全部產品將於7月份調漲，優惠至6月30日截止。

該公司遠紅外線產品有：温熱理療背心、電熱温敷墊、足浴桶、具腳底按摩功能及工作枱的足浴桶、溫熱護膝、溫熱護腰、溫熱理療護頸帶、溫熱理療護足裸、溫熱理療護肩膀、溫熱理療護眼罩、溫熱理療護肘、溫熱理療護腕、3D足部按摩器、肩頸拍打按摩器，以及正熱銷的遠紅外線足浴桶等，就看你的需要。

很多人問的是：什麼是遠紅外線？該公司表示，遠紅外線，是指光譜上，紅色可見光外波長在4UM-1000UM的光線，對人體有效的部分是4-12UM，又稱做生育光波或生命之光，但真正有效、能提供效能的遠紅外線，放射率需達80%以上。

該公司表示，遠紅外線，在許多國家的醫療院所中被廣泛使用，特別是在傷口護理或血管阻塞的患者。其原理，主要是利用它局部的增加血液循環來幫助治療。因此杉釦富公司的遠紅外線產品獲得許多民眾喜愛，尤其他們熱銷的遠紅外線免用水足浴桶，該公司表示，雙腳撐起一身的健康，但卻有高達7成以上足部健康不及格。

該公司表示，遠紅外線免用水足浴桶，能夠增加身體的血液循環及血氧量，有效幫助身體代謝，產生體熱，舒緩手腳冰冷，走路不便和疼痛等擾人問題。所以說健康人生，無病痛生活，就從足部健康保養開始，掌握足部健康完全攻略，就可以享有輕鬆無負擔的無病痛生活。現代人八成都有足疾困擾，這些足疾讓你疼痛，也是身體生病警訊。但泡腳不是只有冬天泡就好了，民間以「春天泡腳，升陽固脫；夏天泡腳，暑濕可祛；秋天泡腳，肺潤腸濡；冬天泡腳，丹田溫灼」來形容四季泡腳的好處。

免加水的「遠紅外線足浴桶」，幫助解決手腳冰冷的問題，並達到加強氣血循環的效果，不用等水溫熱，馬上就可以享用紅外線足部SPA，活化啟動細胞再生、促進血液循環、新陳代謝等，降低生活壓力、消除疲勞、改善微循環、消炎、消腫、止痛等效果。

它的特色有：電子面板（見圖），可定時．可調溫，高級天然木．附有電氣石踏板，溫熱度持續散發．超保溫。「遠紅外線足浴桶」標準版，原價499現價399元， 南加州 運費20元。

杉釦富公司電話650-999-0988、1-888-666-6048，或上網直接訂購www.shinecous.com。