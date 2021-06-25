我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美56.2%成人 完全接種疫苗

台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

華埠服務中心 協助申請加州全保及寬帶福利

【洛杉磯訊】 

華埠服務中心(Chinatown Service Center)表示，可協助民眾投保加州全保、及申請緊急寬帶福利計劃。

該中心表示，總統拜登簽署美國救援計劃，在國民健康保險方面投放更多資金。加州全保因時制宜，進行了一連串的改革，不但延長申請時間至今年11月底，在健保補助方面也有改變。

改變包括：1)如果申報2020稅的實際家庭收入，比原先在續期時預估的要高，多拿的補助部分也不需要退還。2)符合條件但沒有健康保險的民眾，可以透過加州全保投保，不但有機會得到史上最低保費，大多數民衆還可能享受到每個月只需1元的保費。原本已經獲得加州全保計劃的人們，從5月1日開始，也會自動得到更多保費補助，每個家庭月保費平均降低119元。3)以往不符合享受補助資格、需全額自費購買計劃的民眾，如中高層收入家庭，在新的法案下也有可能合資格獲得補助。

華埠服務中心的投保諮詢師擁有專業資格，並會提供中英文語言服務及即時線上翻譯服務，為民眾選擇合適的醫療保險計劃。投保加州全保，不只是應付政府年尾因沒有醫療保險的罰款，最近政府放寬了申請資格，投保費用更是史無前例創新低，現在是申請加州全保的好時機。

更多詳情及疫情下的最新資訊，可電華埠服務中心雷小姐，電話213-808-1754。

另外，FCC推出了緊急寬帶福利計劃，旨在幫助在疫情期間難以負擔互聯網服務的家庭，這項新福利將把符合條件的家庭與工作、關鍵醫療保健服務、虛擬教室等聯繫起來。華埠服務中心可協助申請緊急寬帶福利計劃。

該中心表示，這項福利將為符合條件的家庭提供每月高達50元的寬帶服務折扣，為符合條件的部落土地上的家庭提供每月高達75 元的折扣。符合條件的家庭在從參與的供應商處購買筆記本電腦、台式電腦或平板電腦時，他們還有機會獲得最高 100 元的一次性折扣。

此項計劃已於5月開放給全國民眾申請，華埠服務中心已協助大量民眾成功申請該項福利，現在仍然接受申請預約。此項福利計劃只屬於短期性質，計劃完結後，寛帶月費將回復優惠前的價格。如果符合條件並有興趣申請，可電華埠服務中心查詢詳情及預約申請，電話213-808-1700 / 213-808-1787梁小姐。

華埠服務中心地址在767 N Hill St Ste 400, Los Angeles, CA 。

華埠 福利 加州

上一則

好康報您知

下一則

洛城新語／合法毒品注射所 花大錢辦小事

延伸閱讀

加州疫苗激勵項目起效果？本月疫苗接種量回升

加州疫苗激勵項目起效果？本月疫苗接種量回升
華埠市議員 西語裔馬泰大幅領先

華埠市議員 西語裔馬泰大幅領先
加州農村縣疫苗接種率不到5成 專家憂delta病毒散播

加州農村縣疫苗接種率不到5成 專家憂delta病毒散播
華埠選民熱情遠勝以往 大多投楊安澤

華埠選民熱情遠勝以往 大多投楊安澤
開放加州攻擊性武器 上訴法院推翻

開放加州攻擊性武器 上訴法院推翻
華埠票站好熱鬧 百歲選民票投楊安澤

華埠票站好熱鬧 百歲選民票投楊安澤

熱門新聞

洛杉磯放射科醫師崔尤金與妻子，接種完全疫苗後數個月仍染疫。（FOX 11）

醫師打完兩劑輝瑞疫苗仍染疫 還傳染給妻子

2021-06-20 02:08
華裔醫師林永健作為首批接種疫苗的醫護人員，目前抗體雖還在陽性線以上，但已經大幅下降。（林永健提供）

首批接種疫苗醫護 時隔半年抗體減

2021-06-17 02:18
王氏三兄弟皆青年才俊：王力凱（左起）、王力宏和王力德。（王力德提供）

王力德弟是歌手王力宏 父母怎麼養出傑出3兄弟？

2021-06-23 02:00
亞裔大學生海灘遭遇襲擊，對方威脅要開槍。（NBC視頻截圖）

「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊

2021-06-22 20:32
搶劫案發生地點是蒙市丁胖子廣場，這裡是華人商圈的聚集地。（Google地圖截屏）

光天化日下 華女走在洛縣「小台北」商圈被搶

2021-06-23 18:32
好市多多樣商品即將漲價。（記者陳開／攝影）

世說新聞／注意 好市多這8類商品確定要漲價

2021-06-23 13:27

精彩推薦

超人氣

更多 >
佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…

佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…
新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光
紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處
全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成

全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成
佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯

佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯