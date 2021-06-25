華埠服務中心 協助申請加州全保及寬帶福利

華埠 服務中心(Chinatown Service Center)表示，可協助民眾投保加州 全保、及申請緊急寬帶福利 計劃。

該中心表示，總統拜登簽署美國救援計劃，在國民健康保險方面投放更多資金。加州全保因時制宜，進行了一連串的改革，不但延長申請時間至今年11月底，在健保補助方面也有改變。

改變包括：1)如果申報2020稅的實際家庭收入，比原先在續期時預估的要高，多拿的補助部分也不需要退還。2)符合條件但沒有健康保險的民眾，可以透過加州全保投保，不但有機會得到史上最低保費，大多數民衆還可能享受到每個月只需1元的保費。原本已經獲得加州全保計劃的人們，從5月1日開始，也會自動得到更多保費補助，每個家庭月保費平均降低119元。3)以往不符合享受補助資格、需全額自費購買計劃的民眾，如中高層收入家庭，在新的法案下也有可能合資格獲得補助。

華埠服務中心的投保諮詢師擁有專業資格，並會提供中英文語言服務及即時線上翻譯服務，為民眾選擇合適的醫療保險計劃。投保加州全保，不只是應付政府年尾因沒有醫療保險的罰款，最近政府放寬了申請資格，投保費用更是史無前例創新低，現在是申請加州全保的好時機。

更多詳情及疫情下的最新資訊，可電華埠服務中心雷小姐，電話213-808-1754。

另外，FCC推出了緊急寬帶福利計劃，旨在幫助在疫情期間難以負擔互聯網服務的家庭，這項新福利將把符合條件的家庭與工作、關鍵醫療保健服務、虛擬教室等聯繫起來。華埠服務中心可協助申請緊急寬帶福利計劃。

該中心表示，這項福利將為符合條件的家庭提供每月高達50元的寬帶服務折扣，為符合條件的部落土地上的家庭提供每月高達75 元的折扣。符合條件的家庭在從參與的供應商處購買筆記本電腦、台式電腦或平板電腦時，他們還有機會獲得最高 100 元的一次性折扣。

此項計劃已於5月開放給全國民眾申請，華埠服務中心已協助大量民眾成功申請該項福利，現在仍然接受申請預約。此項福利計劃只屬於短期性質，計劃完結後，寛帶月費將回復優惠前的價格。如果符合條件並有興趣申請，可電華埠服務中心查詢詳情及預約申請，電話213-808-1700 / 213-808-1787梁小姐。

華埠服務中心地址在767 N Hill St Ste 400, Los Angeles, CA 。