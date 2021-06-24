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1張圖看疫情：全美56.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增129例、6死 新北54例最多

加州疫苗激勵計畫 7/1前接種可再抽獎

【洛杉磯訊】
接種疫苗將有機會贏得夢幻假期-金州逍遙遊。
接種疫苗將有機會贏得夢幻假期-金州逍遙遊。

你是否已接種或將要接種疫苗？你將有機會贏得夢幻假期-金州逍遙遊。加州政府已經分發30名5萬及10名150萬現金獎勵了。尚未接種COVID-19疫苗的民眾可請盡快接種疫苗以符合資格，並將獲得50元激勵卡。

你沒有抽到現金獎？別急！在7月1日下周四之前，所有接種疫苗的年滿18歲加州居民，都將自動列入夢幻假期的抽獎，有機會贏得在加州的逍遙遊。加州將送出6個夢幻假期，包括為最多四人提供一個目的地的假期套餐，包括酒店、餐食及娛樂項目，以及另外2,000元的旅遊費：在舊金山觀看Giants隊的比賽；在Palm Springs享受水療服務；在安那罕的迪士尼與米奇互動；在洛杉磯觀看Lakers隊比賽；在聖地牙哥學習衝浪。

所有已接種疫苗的人士都可以免費獲得Taco Bell炸玉米餅、Chipotle白乳酪、六旗(Six Flags) 門票，並且可以在LA Clippers， Golden State Warriors、Sacramento Kings、San Francisco 49ers和STAPLES中心的Team LA Store特價購買商品。詳情可上網至 MyTurn.CA.gov或致電1- 833-422-4255預約接種疫苗。所有年滿12歲已接種疫苗的加州人均符合資格，了解詳情可瀏覽COVID19.CA.GOV。

當然，如果你不想先預約，目前加州許多地區都有提供無需預約的疫苗接種服務（walk in sites），包括華人聚居的洛杉磯縣、橙縣及舊金山縣等，可登入世界新聞網點擊「WJ疫苗諮詢站」網頁，查閱「加州這些接種點，無需預約可打疫苗」的新聞，直接點擊文章內的網址https://myturn.ca.gov/clinic.html查詢。「WJ疫苗諮詢站」是由世界日報設立、加州公共衛生局(California Department of Public Health) 特別贊助的諮詢站，民眾可至世界新聞網worldjournal.com首頁、最上方的「疫苗」欄目，點擊即可進入諮詢站網頁。

無需預約接種點網站
無需預約接種點網站

疫苗 加州 世界新聞網

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