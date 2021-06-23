保健品 日本康複力緩解化放療副作用

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癌症 的病痛以及化、放療期間的副作用經常使得患者虛弱不堪，甚至伴隨併發症的產生。其形成主因可歸咎於兩方面，一是疾病所引起的腸胃吸收功能障礙，二是治療藥物所導致的副作用。

近年來如何針對癌症患者營養補充所遭遇的問題，愈來愈受到學術研究單位的重視，日本 沖繩科學健康研究所與國立琉球大學，以沖繩長壽藥理為基礎，為解決癌症病患治療期間營養吸收，加強自體免疫能力，與業者共同開發、針對癌症病患的營養保健品「康複力」，父親節期間的優惠6至月底止，並免費索取資料。

日本「康複力」由三種沖繩藥理成分萃取而成， 主成份褐藻醣膠為海蘊和昆布板根萃取的豐富多醣體，經實驗可誘導體內異細胞的代謝，防止擴散轉移；巴西蘑菇子實體可激活腸道免疫，幫助免疫T細胞以及NK自然殺手細胞的活化； 而長命草有長壽藥草之稱，富含多種營養素和微量元素、可對抗體內活性酸素，幫助病患治療期間的腸胃營養吸收。

「康複力」為日本國立琉球大學研究團隊研發，美國 FDA註冊的日本GMP製藥級工廠生產， 透過提升腫瘤代謝能力，活化免疫細胞，以及加強腸道吸收及體內抗發炎效果三方面協助病患。索取資料和訂購，可打免付費專線1- 855-855-5589 ，或上網 www.KenkoUp.com。