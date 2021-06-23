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亞裔社區服務中心及保險服務 提供新資訊

【洛杉磯訊】

如家庭成員在2021年的任何一個星期裡，拿到失業金補助，全家便能符合低至1元月費的銀計劃保險福利，有關疫情下保險及福利的新資訊，可電626-291-2200「亞裔社區服務中心及保險服務」查詢詳情。

該中心表示，隨著新冠疫情爆發和蔓延，大家越來越意識到健康和生命的重要。據Google Trends的統計，近期關於「保險」的網上搜索量較以往上升了250%。美國各州受到居家令限制，線上人壽保險的簽約量也呈現出爆發式增長。如家庭任何一位成員在2021年的任何一個星期裡，拿到失業金補助，全家便能符合銀94及最高的保費補助，低至1元月費的銀計劃福利。

另常見的一些相關問題，如(1)對於高收入家庭，也能得到健康保險保費補助嗎？由於新法案規定所有民眾的健康保費，不會超過其年收入的8.5%。以基準銀計劃為根據，令直接通過保險公司購買計劃的民眾Off Exchange，現在可轉至全民健保申請On Exchange來獲取保費補助，平均月費降低約500元。

(2)現在還可以申請或更改醫療保險嗎？答案是可以。由於疫情期間不能沒有健康保險，全民健保將購買2021年健康保險的開放時間延期。現在所有保險公司都有提供免費網絡看診、新冠肺炎檢測及治療、年度體檢等多項福利。

(3)現在只要12歲以上的人，都可以預約打新冠肺炎疫苗，可上網https://myturn.ca.gov/zh_CN.html預約或打電話1-833-422-4255。

(4)現在大部分健康保險公司，都有提供線上或電話看診服務，可在手機上下載保險公司的App或通過電腦上網操作。

(5)人壽保險保費有可能會大幅調升。由於人壽保險的保費，是根據不同風險和死亡率的計算進行保費設定。而暫時新冠肺炎仍在理賠範圍內，保險公司會正常理賠。但未來如此流行病越來越嚴重，一些人壽保險公司可能會選擇提高保費及增加條款限制。建議還沒有人壽保險或之前買得太少保障的家庭，在保費增加前申請。

(6)什麼是免體檢投保？其實面對疫情，所有行業，包括保險業都受到了嚴重的影響，保險公司現在為了讓很多有心投保的客戶，儘快在疫情期間獲得安全保障，很多都臨時調整了核保標準，為投保人提供「足不出戶，免體檢，電子簽名」申請流程，幫助投保者快速申請獲得保障。如不喜歡驗血的客人可按此申請免體檢人壽險。

(7)收入減少，怎樣去申請政府補助及失業保險福利？該中心現可提供幫助申請政府低收入汽車保險、全民健保、白卡、糧食券、電煤費補助及失業金等。CARES Act創立了一個新類型的補貼，叫「大流行病失業援助Pandemic Unemployment Assistance」，簡稱PUA，由於自雇人士、Uber司機、獨立承包人、美容按摩行業等，過去是不可以申請失業金，但因應疫情都可以申請這個項目。

該中心是家獲獎的保險經紀公司，還有很多不同服務可協助辦理，如IRA退休計劃、紅藍卡申請、退休金申請生前信託、房產證更改名字、生前信託、中領館三級認證、移民局申請表格填寫等，如須瞭解詳情或申請，可與他們聯絡或微信APACINS，有即時客戶服務。他們地址在9668 E. Valley Blvd., Rosemead, CA。

醫療保險 保費 疫情

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