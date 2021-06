抗擊疫情需群體力量 專家鼓勵接種疫苗

為支持拜登政府的「We Can Do This : 抗擊疫情 ,我們可以做到」公共教育推廣活動,以提高人們對新冠病毒疫苗 的信心、並鼓勵接種疫苗,TDW+Co 公司與美國 衛生與公共服務部合作,為亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民( 統稱AANHPI ) 媒體,於日前舉行線上新聞發布會。

抗擊疫情需群體的力量。該線上活動,來自不同州的醫學專家分別提供了疫情經驗以及最新且值得信賴的疫苗信息。

演講者包括:美國衛生與公眾服務部醫務總監 Vivek H. Murthy 醫學博士、美國衛生與公眾服務部醫務辦公室Adelaida M. Rosario 博士,以及來自舊金山的全美亞太醫生協會、美亞醫療集團眼科醫生梁禮崇、美亞醫療集團內科醫生陳鴻傑。

在現場提問環節,醫學專家回答了有關疫苗的安全性和有效性問題,如何確保安全,防止新冠進一步蔓延,和AANHPI面臨的健康衛生不公平。

COVID-19給數百萬美國人帶來了巨大的痛苦,但疫苗給許多家庭和社區帶來了希望。疾病預防控制中心報告說,目前有1.72億居住在美國的人已完全接種 疫苗。其中,至少 6.1 % 的亞洲人和 0.3 % 的夏威夷原住民、和太平洋島民群體至少接種過一次疫苗,估計有626萬人。

美國衛生與公眾服務部醫務總監Vivek H. Murthy指出,疫苗在預防 COVID 方面仍然非常有效,且保留了非常強大的安全性。該醫務辦公室中尉Adelaida M. Rosario博士表示,AANHPI 社區在疫情期間面臨著獨特的挑戰,包括語言障礙、對電子技術的熟悉程度低、錯誤信息以及對疫苗或其背後的科學上的誤解等而難以獲得有關 COVID-19 和疫苗的正確信息。

現場的醫學專家也分享說,人們對疫苗有疑問是正常的,但現在這些疫苗已經被證明是安全有效的,醫生鼓勵大家與你信任的人進行可信的對話,以便消除疑慮。抗擊疫情需群體的力量,在接種任何疫苗之前,先諮詢醫生或搜索CDC等可信來源。