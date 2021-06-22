速勝貸款提供不查收入貸款

速勝貸款 （IBIS Financial Corporation)提供自住屋或投資 屋，不查收入貸款優惠方案。

速勝貸款表示，很多人趁著房屋利率 低，搶購房屋或購買投資屋。如果大家也想擁有自己的住房或投資屋，但因報稅不夠而煩惱。他們推出不查收入貸款，優惠方案，30 天close， 不需工作證明，不需公司財報，只要一個月銀行存款證明，利率3.65%起。

如果你沒有銀行存款，也有適合的貸款方案，利率在3.125% 起，最高貸款額90 %。有些不同條件，利率會有所不同。

速勝貸款表示，自住或投資或外國人均可貸款，有雇主證明，財務報表，1099，銀行對帳或K1。自住屋貸款只限加洲，投資屋，可全美放款，只看租金。

如急需資金周轉，速勝貸款也有產權抵押貸款、一周放款、免估價服務。第一順位7.99 %至10 % ， LTV 高達70 %，term 1個月至2年 。 第二順位 10.99 %至12 %。

另外提供公寓，倉庫，購物中心，辦公樓，土地 貸款。 重貸、套現 均可。十年固定，利息3.5起。商業SBA Loan，建築貸款，幫助資金流動。

有任何貸款相關問題可電626-620-3818，公司地址77 Las Tunas Dr., Suite204, Arcadia, CA。