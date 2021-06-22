我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國駐美大使崔天凱發辭別信：近日將回中國

新書爆：疫情初期 川普想把海外染疫公民送關達納摩灣

後疫情時代/高溫酷暑 6/24專家線上解惑

【洛杉磯訊】

全面重啟了，但出門仍怕怕？日日高溫下如何省電？6月24日 (週四) 下午1點到2點，樂活50加 ( Happy 50 Plus)邀請AARP樂齡會、南加愛迪生電力公司的專家線上解惑，並接受現場答問。

關心生活議題的「樂活50加」表示，即使全美已放寬防疫規定並逐步解封，但在看到其他國家仍遭受變種病毒侵襲時，仍讓民眾不敢出門、旅行、或快速恢復往日的生活模式。

此外，近日南加熱浪來襲，火燒山災情不斷，如何在省電原則下安全度過高溫酷暑？最新的按使用時段收費 ( Time-of-use，簡稱 TOU) 真的可以節省電費嗎？是否符合低收入或年長者優惠計劃？疫情衝擊造成許多家庭財務困難，付不出帳單怎麼辦？以上一連串大家關心的生活上的問題，24日的線上講座將一一解惑。

主講嘉賓Kun Chang 為AARP樂齡會麻州執行委員會成員，擁有豐富社會工作和非營利機構管理經驗，他曾為多個社區組織和研究機構提供諮詢，為亞洲社區設計和開發綜合老年服務，並參與醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)、全美阿茲海默氏症協會及 AARP 顧問工作，專注於為亞裔年長者提供綜合健康和社會服務。

Kun Chang的講座主題包括：(一) 完全接種兩劑疫苗後如何回歸正常生活、(二) 如何旅遊最安全、(三) 接種後再感染怎麼辦、(四) 加強針有效嗎。

第二位主講嘉賓是來自南加愛迪生電力公司的代表Alex Garibay，他將告訴大家：夏日如何節約用電、SCE有什麼省錢退款計劃、居家年長者如何省電、每天的省電時段和費率如何計算、因疫情衝擊財務困難如何獲電費優惠；以及網路流傳的電費費率是否屬實。

前100位註冊且參加講座者，將獲「樂活福袋」、隨身書「金融大小事」生活百科、及南加電力公司的正確省電資訊，另還可參加講座現場抽獎活動，獎品包括：亞馬遜現金購物卡5張、室內健身腳踏車2台、迷你健身腳踏車4台等，相當豐富。

6月24日線上講座Zoom註冊鏈接是 bit.ly/post_pandemic，查詢更多信息可上「樂活50加」網站www.happy50plus.org。

南加 健身 疫情

上一則

國慶各項大型集會活動將至 洛縣呼籲快打疫苗

下一則

速勝貸款提供不查收入貸款

延伸閱讀

新州華人企業家胡運熹告別式 華社同悼

新州華人企業家胡運熹告別式 華社同悼
共和黨初選勝 西塔瑞利將挑戰現任州長墨菲

共和黨初選勝 西塔瑞利將挑戰現任州長墨菲
西塔瑞利贏下共和黨初選 將挑戰墨菲

西塔瑞利贏下共和黨初選 將挑戰墨菲
「不付錢就斷電」冒充電力公司 詐騙電話大增

「不付錢就斷電」冒充電力公司 詐騙電話大增
冒充SCE員工 要求以行動支付程式付帳 實則行騙

冒充SCE員工 要求以行動支付程式付帳 實則行騙
愛迪生大都會獅會環保義工 打掃維護密郡公園

愛迪生大都會獅會環保義工 打掃維護密郡公園

熱門新聞

6月15日加州全面重開前夕，舊金山已遊人如織。（周先生提供）

加州重啟前夕旅遊井噴、物價飆漲 遊客叫苦

2021-06-14 02:20
華裔醫師林永健作為首批接種疫苗的醫護人員，目前抗體雖還在陽性線以上，但已經大幅下降。（林永健提供）

首批接種疫苗醫護 時隔半年抗體減

2021-06-17 02:18
洛杉磯放射科醫師崔尤金與妻子，接種完全疫苗後數個月仍染疫。（FOX 11）

醫師打完兩劑輝瑞疫苗仍染疫 還傳染給妻子

2021-06-20 02:08
加州就業發展局宣布，自7月11日起，不積極尋找新工作的失業者，不能再領失業救濟金。（美聯社檔案照）

失業者放棄求職 加州不再補貼 7月11日上路

2021-06-18 02:20
現年58歲的前華航空姐程美玲，今年在洛杉磯加大畢業。（程美玲提供）

58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大

2021-06-14 02:12
疫情期間RV房車之旅， 促成戴天汶一家從洛杉磯搬至芝加哥（戴天汶提供）

疫期RV遊 讓亞市華人賣掉百萬豪宅 出走芝加哥

2021-06-17 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
從台灣飛美國打疫苗 民眾嘆如「兩個世界」

從台灣飛美國打疫苗 民眾嘆如「兩個世界」
一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破
美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起
白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付

白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付
她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量

她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量