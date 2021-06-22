後疫情時代/高溫酷暑 6/24專家線上解惑

全面重啟了，但出門仍怕怕？日日高溫下如何省電？6月24日 (週四) 下午1點到2點，樂活50加 ( Happy 50 Plus)邀請AARP樂齡會、南加 愛迪生電力公司的專家線上解惑，並接受現場答問。

關心生活議題的「樂活50加」表示，即使全美已放寬防疫規定並逐步解封，但在看到其他國家仍遭受變種病毒侵襲時，仍讓民眾不敢出門、旅行、或快速恢復往日的生活模式。

此外，近日南加熱浪來襲，火燒山災情不斷，如何在省電原則下安全度過高溫酷暑？最新的按使用時段收費 ( Time-of-use，簡稱 TOU) 真的可以節省電費嗎？是否符合低收入或年長者優惠計劃？疫情 衝擊造成許多家庭財務困難，付不出帳單怎麼辦？以上一連串大家關心的生活上的問題，24日的線上講座將一一解惑。

主講嘉賓Kun Chang 為AARP樂齡會麻州執行委員會成員，擁有豐富社會工作和非營利機構管理經驗，他曾為多個社區組織和研究機構提供諮詢，為亞洲社區設計和開發綜合老年服務，並參與醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)、全美阿茲海默氏症協會及 AARP 顧問工作，專注於為亞裔年長者提供綜合健康和社會服務。

Kun Chang的講座主題包括：(一) 完全接種兩劑疫苗後如何回歸正常生活、(二) 如何旅遊最安全、(三) 接種後再感染怎麼辦、(四) 加強針有效嗎。

第二位主講嘉賓是來自南加愛迪生電力公司的代表Alex Garibay，他將告訴大家：夏日如何節約用電、SCE有什麼省錢退款計劃、居家年長者如何省電、每天的省電時段和費率如何計算、因疫情衝擊財務困難如何獲電費優惠；以及網路流傳的電費費率是否屬實。

前100位註冊且參加講座者，將獲「樂活福袋」、隨身書「金融大小事」生活百科、及南加電力公司的正確省電資訊，另還可參加講座現場抽獎活動，獎品包括：亞馬遜現金購物卡5張、室內健身 腳踏車2台、迷你健身腳踏車4台等，相當豐富。

6月24日線上講座Zoom註冊鏈接是 bit.ly/post_pandemic，查詢更多信息可上「樂活50加」網站www.happy50plus.org。