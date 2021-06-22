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疫苗保護12-15歲孩子 暑假後返校上課

【洛杉磯訊】

現在，加州年滿12歲到15歲的少年可以加入較年長青少年的行列，一起接種輝瑞（Pfizer）新冠疫苗。加州流行病學家潘靄（Erica Pan）醫師表示，作為一名小兒流行病專家和公共衛生官員、及兩個符合接種資格青少年的家長，這無疑是個好消息。

現在打疫苗，等暑假結束返校上課時，孩子們可以安全地回到全面復課的校園，也可以更常與朋友相聚。

她說：「我和同樣也是小兒科醫師的丈夫，已為家中兩名青少年預約接種第一劑疫苗。過去一年對所有人來說，都是艱辛的一年，尤其是不得不把人生擱置一旁的青少年。隨著接種資格的擴大，在孩子獲得保護免受新冠肺炎侵害的情況下，我們可以充滿信心給孩子們一個重新成為孩子的機會」。

她說：「我一直從事治療和預防兒童傳染病的工作，了解家長對子女健康會有哪些顧慮。我非常感恩科學和科技送上疫苗這份珍貴的禮物，並以前所未有的速度終結這場疫情。雖然，讓更多人口接種疫苗是回歸正常生活十分重要的一步，但許多人對這項消息可能還會有疑問」。

以下是潘靄醫師對關於疫苗的說明：

1）輝瑞新冠疫苗被證實對12歲到15歲的少年是安全的，也是有效的。臨床試驗證明，輝瑞疫苗可以避免年滿12歲以上的民眾因新冠肺炎出現重症、住院或死亡。用來製造輝瑞疫苗的技術是經過20年的時間發展出來的，並不是一項創新技術。疫苗不會改變我們的DNA，也不含新冠病毒。

2） 大部分接種疫苗的青少年只會有手臂痠痛、發燒或疲倦等副作用，這些是完全正常的，代表身體正在產生對抗病毒的免疫力。擔心疫苗可能影響生育能力的民眾可放心，沒有任何證據顯示疫苗會造成生育問題，包括新冠疫苗在內。檢驗數據包括所有臨床試驗數據，以及數百萬已接種新冠疫苗婦女的數據。

3）在公平性和方便性方面， 加州致力與地方衛生局、社區夥伴、學區和其他單位密切合作，提供疫苗給弱勢青少年，包括無家可歸和寄養家庭的青少年。同時，加州一直優先考慮農村社區和沒有大眾運輸系統的地區，不斷擴大疫苗接種服務項目，包括提供免費交通接送、上門接種服務、流動性接種診所等。

所有人都可免費接種新冠疫苗，即使是無證移民或沒有醫療保險者也可免費接種。當你或子女前往接種站接種疫苗時，服務人員不會詢問你的移民身份。

4）疫苗是讓我們回歸正常生活的方法。隨著防疫限制解除、生活開始恢復正常，如果能有更多加州人接種疫苗，會讓我們感到更安全。如果12歲到15歲的少年接種疫苗，他們的家庭可以在更安全的情況下外出旅遊，或重新做他們喜歡做的事。

年輕人在這場疫情中承受著壓力和隔離的不便，但一直表現得十分勇敢。在爺爺奶奶、爸爸媽媽、叔叔阿姨、監護人、鄰居、隊友、朋友接種疫苗後，現在輪到他們。

 家長和監護人可以上網站VaccinateAll58.com了解更多接種資訊，並透過My Turn或加州防疫熱線1-833-422-4255尋找疫苗接種站、並預約接種時間。也可去電家庭醫師、地方社區醫療診、所或公共衛生辦公室，了解更多訊息。

疫苗 加州 輝瑞

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