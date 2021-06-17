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如何獲得醫學院錄取

洛杉磯訊

醫學院向來對學生精挑細選，除了學業成績，還有考核醫學理念和興趣專長，研究實驗和臨床經歷，研究方向和對象等等，絕不是單純有樂於助人的品格，或者實踐經歷豐富就能成功申請。

今年已經提交AMCAS申請的學生，一定都在準備第二輪申請文章（secondary essay）和面試（interview）。招生官會從文章裡尋找學生的醫學發展，醫學熱情，醫學能力，社會責任感，這些都是GPA或者MCAT不足以體現的，學生需要在寫申請文章前對自己的條件好好思量。如何在現有的條件裡挑出符合的素材？如何從過往的經歷裡確定寫作主題？如何把需要展示的內容貫穿在文章裡？如何應對各種形式的面試？

如果計劃明年申請，必須提前一年從現在準備。學生必須確定以哪個醫學專長作為申請重點，再來有目的地補充和強化提升，形成更多自己的理解和觀點，最後通過文章和面試展現出來。

陳博士畢業於常春藤首位Princeton普林斯頓大學，擁有多年從醫及升學顧問經驗。曾擔任UCLA醫學院臨床教授，同時參與Princeton普林斯頓大學、紐約大學Mount Sinai醫學院和UCLA醫學院招生辦公室審核及面試工作。

作為專科醫生的醫學院升學顧問，陳博士一對一輔導學生，從醫學專長、醫學院申請，職業發展各個方面，來幫助學生把興趣延伸到與專業相關連，規劃有針對性的醫學實踐和研究項目，塑造學生個人的申請策略，指導精修申請文章，面試培訓，成功申請美國醫學院、牙醫學院、獸醫學院，藥學院，及本科醫學連讀計劃，過往學生進醫學院成功率100%。【電話咨詢626-826-2833，微信uscollegesuccess】

面試 招生 升學 紐約大學 UCLA

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