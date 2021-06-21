現代汽車 全新電動跨界休旅車 揭幕

【洛杉磯訊】北美現代汽車 全新IONIQ 5（見圖）電動跨界休旅 車揭幕。將於今年秋季開始銷售，並為買家提供預訂計畫與特殊優惠。

IONIQ 5的設計受到現代汽車「45」概念車 的啟發，行駛距離高達三百哩，並備有級矩內最佳的充電功能，從10%到80%只需18分鐘。IONIQ 5搭載現代汽車獨有的電動全球模塊化平台(E-GMP)，可提供更大的內部空間以及優化的性能。IONIQ 5是現代汽車集團在2025年之前推出23款電池電動汽車(BEV)、並在全球銷售一百萬台BEV計畫中的一部分。

北美現代汽車總裁兼首席執行官José Muñoz表示，一旦坐在IONIQ5方向盤前，就會被行駛距離、動力、舒適度、內部空間，以及先進科技所震驚。

IONIQ 5提供了一系列的驅動馬達，以滿足每位客戶的需求。客戶可以將77.4kWh的電池組與兩種電動馬達佈局搭配組合，可以僅使用後方馬達或是前後馬達同時使用。頂配的雙馬達配置為全輪驅動(AWD)，可產生320匹馬力，具有這個配置的IONIQ 5可在不到五秒的時間內從0加速到60MPH。只帶有後方馬達的的配置則可提供225匹馬力、以及兩輪驅動。 配備單一馬達(兩輪驅動)時，IONIQ 5充電一次之後的最大行駛距離高達300哩。雙馬達四輪驅動的SE與SEL車款的行駛距離則高達269哩。頂級Limited全輪驅動車款的行駛距離高達244哩。所有配置的最高時速皆為115MPH，並可拖曳容量高達一千五百磅的拖車。

近期，北美現代汽車與在全美有600多個充電站的Electrify America合作，為2021 Kona Electric和IONIQ插電式轎車的車主，提供250kWh的直流快速充電服務。IONIQ 5車主在購車日起兩年內，無限制地在充電站充電，每次30分鐘。Electrify America計畫在2021年底設立大約八百個充電站，配備超過三千五百個超快速充電器。秋季上市銷售時將再提供更多有關充電計畫詳情。