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歐之旅推介 知性+感性的探索之旅

洛杉磯訊
芝加哥千禧公園。
芝加哥千禧公園。

想走出疫情的壓力？歐之旅最新推介「芝加哥及大霧山鐵道9天」及「哥倫比亞河峽、西雅圖9天」行程。不僅是一趟知性加上感性的探索之旅，也是一次不出國門、立可轉換心情的充實之旅。

歐之旅表示，伊利諾州的芝加哥 (Chicago) ，電影以它為名；紅遍搖滾歌壇的樂團也以它為名，這座以建築、藝術、科技聞名的國際大都市，誰不好奇？

精選遊訪行程中，芝加哥千禧公園Millennium Park (見圖) 內的許多特殊造型設計，充分展現芝加哥豐富的建築、歷史、文化特色，其中，毫無任何接縫表面的「雲豆」別有一番趣味。芝加哥的摩天大樓群中， Willis Tower (又稱Sears Tower) 高約442公尺 ，103層樓的透明玻璃走道，挑戰來者膽量。

還要去參觀密爾沃基美術博物館收藏、納什維爾的帕德嫩神廟（Parthenon）以及紅寶石瀑布 (Ruby Falls) ，在觀賞瀑布的同時可探訪1120英尺深的地下洞穴，溶洞內遍布石鐘乳、石筍、流石等美麗景觀。

大霧山國家公園 ( Great Smoky Mountains ) 座落在田納西州及北卡羅來納州的邊界，每年約有一千萬遊客，森林蒸騰出的水氣形成濃霧，環繞群山、充斥峽谷，猶如人間仙境。塔克塞吉蒸汽火車從布賴森市到北卡迪爾斯伯勒，4小時的往返旅程經過山谷和田園詩般的鄉村，沿著塔克吉奇河，體驗小鎮的古樸美景。

西雅圖曾以「西雅圖夜未眠」這部電影聞名於世，同時也是個酗咖啡的城市，著名的星巴克咖啡就源自於此。此外，因面臨海灣，以鮭魚、生蠔、美蚌為首的海鮮料理成為老饕最愛。搭乘港灣渡輪巡遊西雅圖，將被沿途充滿活力的歷史場景迷住。塔高185公尺太空針塔為西雅圖地標，由此可俯瞰湖光山色。此外，德國文化村(Leavenworth) 也是西雅圖近郊受歡迎的觀光小鎮。

奧瑞岡州有「太平洋海岸的仙境」之稱，因終年積雪不退，奔流著70多條瀑布的廣闊峽谷，以及出產最好的黑皮諾紅酒，更是微型啤酒的起源地，美國五個免稅州之一。滔滔的哥倫比亞河峽長2044公尺，起源於加拿大的洛磯山脈，兩側陡峭山坡中的溪流也化為層層疊疊美麗的瀑布。俄勒岡州美麗的流沙，被稱為美國撒哈拉沙漠。

歐之旅電話 (626)289-8587，網址www.europaholidayus.com

西雅圖 芝加哥 北卡羅來納州

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