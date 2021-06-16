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華埠服務中心入籍協助服務

洛杉磯訊

成為美國公民是大多數美國永久居民(綠卡持有人)的最終目標，某些主要的政府或公共福利只供美國公民申請。而當中主要途徑是辦理入籍。申請者不僅被考美國歷史題，還要考他們的英語會話等方面的能力；而面對這份冗長的申請表格，尤其在準備相關申請材料方面，不少申請者感到異常困擾。

政府不時公佈新的改革政策，有說要大幅提升申請費用，接着又說要大幅提升考試難度，即使到最後也沒有獲得通過，但已使得不少有興趣申請的人士感到無所適從，人心惶惶。此外，高昴的申請費用，递交入籍申請表後的後續跟進，也把不少不諳英語、收入不高的家庭拒諸門外。

華埠服務中心為大眾提供入籍填表服務，並聯繫專業的義務律師團隊把關，希望能增加成功過關的機會；也會為合資格家庭申請豁免或減免入籍費，減輕他們的經濟負擔。此外，我們亦跟蒙特利公園圖書館合作，提供公民入籍准備班及基礎英語班，讓申請人抓緊時間，為入籍考試做準備。

我們的服務大眾化，針對性高。如有興趣諮詢入籍事宜，歡迎致電華埠服務中心查詢。

Chinatown Service Center華埠服務中心

767 N Hill St Ste 400 Los Angeles, CA 90012

電話: 213-808-1787 (Sophia Leung梁小姐)

美國公民 華埠 綠卡 蒙特利公園 圖書館

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