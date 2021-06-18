Sesame Grill 新增超大新鮮雞肉漢堡

Sesame Grill炸雞好吃，除雞肉新鮮外，每日換2次油，所有食品當顧客下訂單，才上粉去炸，以確保品質。喜歡他們炸雞的人很多，常常到了晚上7、8點就賣光了，最近增加「超大超美味新鮮雞肉漢堡」更是供不應求。

Sesame Grill近年來生意火紅，主要原因雞肉超嫩，製作過程不會偷步，如果先電話訂單只要15分鐘。由於廚房夠大，油鑪夠多，所以Sesame Grill 接受不少超過500份外賣給公司行號，不需擔心出不了菜或品質下降。

店內超嫩新鮮巨型炸大雞塊，新鮮可口美味，存多種套餐可選擇，3片8.75元，4 片10.75元 ，5 片 12.75 元，包括麵包、薯條及椰菜沙拉。 正宗上等美式雞湯，也很受歡迎，百分之百雞湯及新鮮雞肉蔬菜湯，嚐鮮價16oz售5. 95元；還有酥炸7隻大蝦配薯條及生菜沙拉和可口甜麵包。各式新鮮果汁2.95元 起。

Sesame Grill 還增加了以前受歡迎的意大利麵，意大利式奶油雞水餃，酥炸起司雞春卷配生菜。外賣訂餐電話626-821-0288，地址308 E. Huntington Dr., Arcadia。https://m.facebook .com/SesameGrill626/。