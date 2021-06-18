Umeken各項保健品 提供父親節優惠

七年連續暢銷的Umeken酵素丸

20日是一年一度的父親節，日本 人氣健康食品Umeken，為父親們準備了保健品禮物：凡購買75元或120元以上產品，可獲價值35元高濃縮維生素C，或百億益生菌，以及價值59元的發酵礦物質L鈣，或靈芝蘑菇濃縮顆粒。

購買酵素丸，B-葡聚醣，L&B 抗皺紋美容護膚產品，都有減價50元的優惠，再送價值1百多元的產品。

Umeken健康食品七年連續暢銷的Umeken酵素丸，豐富的抗氧化物SOD，帶來年輕、活力，延緩衰老。保護血管的納豆激酶(見圖)，從日本清菊醬納豆中萃取，凝結桿菌，蛋白質，分解酵素即納豆激酶，溶解黏稠的血(血栓)，對預防心血管疾病頗具效果。適合心臟疾病、高血壓 、糖尿病、膽固醇、中風 等成人病。購買納豆激酶送價值59元的發酵礦物質L鈣。

專爲父親們及男性準備的發酵黑色大蒜濃縮顆粒，可補充精力，增進食慾，保溫，抗菌，鎮定神經，利尿，降血壓，治療腳癬，神經痛等。

UMEKEN開發和生產了150個健康產品，在全球擁有數百萬的消費者。訂購電話國語1-888-747-3311，詳情可上網www.umeken.com，也可至附近的專賣店購買，公司地址13012 Moore St. Cerritos CA。