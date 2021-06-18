我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美55.2%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診187例、21死 雙北皆破70例

Umeken各項保健品 提供父親節優惠

【洛杉磯訊】
七年連續暢銷的Umeken酵素丸
七年連續暢銷的Umeken酵素丸

20日是一年一度的父親節，日本人氣健康食品Umeken，為父親們準備了保健品禮物：凡購買75元或120元以上產品，可獲價值35元高濃縮維生素C，或百億益生菌，以及價值59元的發酵礦物質L鈣，或靈芝蘑菇濃縮顆粒。

購買酵素丸，B-葡聚醣，L&B 抗皺紋美容護膚產品，都有減價50元的優惠，再送價值1百多元的產品。

Umeken健康食品七年連續暢銷的Umeken酵素丸，豐富的抗氧化物SOD，帶來年輕、活力，延緩衰老。保護血管的納豆激酶(見圖)，從日本清菊醬納豆中萃取，凝結桿菌，蛋白質，分解酵素即納豆激酶，溶解黏稠的血(血栓)，對預防心血管疾病頗具效果。適合心臟疾病、高血壓、糖尿病、膽固醇、中風等成人病。購買納豆激酶送價值59元的發酵礦物質L鈣。

專爲父親們及男性準備的發酵黑色大蒜濃縮顆粒，可補充精力，增進食慾，保溫，抗菌，鎮定神經，利尿，降血壓，治療腳癬，神經痛等。

UMEKEN開發和生產了150個健康產品，在全球擁有數百萬的消費者。訂購電話國語1-888-747-3311，詳情可上網www.umeken.com，也可至附近的專賣店購買，公司地址13012 Moore St. Cerritos CA。

高血壓 日本 中風

上一則

華人涉弒母殺弟案 開庭推遲至7月15日

下一則

「風景區變遊民營」 放任遊民霸海灘 洛議員恐遭罷免

延伸閱讀

好康報你知

好康報你知
FUJIIRYOKI日本富士按摩椅 父親節大優惠

FUJIIRYOKI日本富士按摩椅 父親節大優惠
雄霸市場 軒尼詩干邑享譽百年父親節最佳禮物

雄霸市場 軒尼詩干邑享譽百年父親節最佳禮物
安博電視盒第八代 父親節優惠活動

安博電視盒第八代 父親節優惠活動
日本富士按摩椅父親節大特價以舊換新大優惠

日本富士按摩椅父親節大特價以舊換新大優惠
杉釦富遠紅外線足浴桶 父親節優惠

杉釦富遠紅外線足浴桶 父親節優惠

熱門新聞

警方調查發現吳美意是個謎樣人物。（爾灣警局提供）

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

2021-06-10 22:04
6月15日加州全面重開前夕，舊金山已遊人如織。（周先生提供）

加州重啟前夕旅遊井噴、物價飆漲 遊客叫苦

2021-06-14 02:20
南加華人社區保母工作的含金量相當高，尤其受疫情影響，現在一些照顧孩子的保母月薪已漲到6000元至7000元。（檔案圖）

疫情下 南加保母這職業 薪資比博士後還高

2021-06-11 22:41
疫情以來，包機成為富豪出行最安全的工具之一。（讀者提供）

台灣包機來打疫苗 單程25萬 已有兩批成行

2021-06-13 02:20
華裔醫師林永健作為首批接種疫苗的醫護人員，目前抗體雖還在陽性線以上，但已經大幅下降。（林永健提供）

首批接種疫苗醫護 時隔半年抗體減

2021-06-17 02:18
程美玲與小兒子同在洛杉磯加大就學。（程美玲提供）

前華航空姐育兒有成後返校更上層樓 本月畢業於UCLA

2021-06-13 21:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃
紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物
幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快
疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲

疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利