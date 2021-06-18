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南加州大都會水務局 協助民眾節省用水

【洛杉磯訊】

加州的乾旱現象、氣候變化，以及日漸增加的人口，都敦促居民們注重保育環境生態，進而創造更美好的未來。南加大都會水務局（Metropolitan Water District of Southern California）現正提供折扣回饋和補助金等方式，協助民眾節省用水。

南加州大都會水區由 26 個城市和水區組成，包括洛杉磯、奧蘭治、聖地亞哥、河濱、聖貝納迪諾、和文圖拉縣部分地區共近 1900 萬人提供飲用水。

南加州大都會水務局的草坪更換計畫，提供每平方英呎 2 美元的返利，上限為 5,000 平方英呎。草坪更換計劃的目的，是讓房主移除他們現有的草，並用有機、耐旱的園林綠化取而代之。旨在將草坪清除、灌溉改造、讓雨水保留或過濾相結合，以支持雨水的再利用以便土壤吸收。去除草坪草是房主可以減少用水和相關成本，而做出的最注重省水問題的調整方式之一。將灌溉系統轉換為滴灌、手動澆水、或安裝節水微噴系統、或使用旋轉噴嘴，可確保景觀在澆水時、盡可能的達到高效省水目的。最後，在新景觀中加入可持續的方法，通過使用雨水收集或過濾系統，來減少或防止浪費的流徑。

另外，他們還有住宅折扣，提供省水設備的折扣回饋，例如：高效能盥洗室和洗衣機。為促進戶外更省水措施，同時提供雨桶和水槽、灌溉控制器、土壤濕度感應器系統、和旋轉灑水器噴嘴等等的折扣回饋。

這些優惠都可網上申請，想瞭解更多回扣訊息及節水妙招，可至大都會水務局網站 bewaterwise.com，上面有保護用水的折扣回饋和補助金、景觀等級、聰明用水的建議，以及無數有用的植物栽種秘訣，讓居民們能更聰明的運用寶貴的水資源。

大都會 加州 南加

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