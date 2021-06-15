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評論╱腳踏美中兩條船 普亭空前舒適

舊金山灣區熱浪來襲 部分地區氣溫可高達110度

解禁歡樂出門去！Kia Carnival 把頭等艙搬上車！

洛杉磯訊

2022年Carnival MPV 取代將要原來的Sedona箱型車，有SUV的外型，箱型車的便利，同時也是第一款配戴Kia新標誌在美國銷售的汽車。 Carnival MPV以新名稱進入美國市場，由Kia加州設計工作室一手打造，大膽、方正的外觀，傳達了Kia創新的視覺語言。車艙內，鮮明的顏色帶來歡樂活力，精細的做工、出眾的科技和出乎意料的靈活性，擁有一流的載貨和載客空間。

Kia汽車美國公司市場部副總裁Russell Wager表示， Carnival MPV定義為多功能車新領域，靈巧、強大和舒適，為消費者在需要的時候提供所需功能。從日常通勤、長途旅行到野營探險，無論是家庭度假或是外出工作，Carnival MPV可以從時尚華麗的冒險家轉變為實用的貨運卡車。

Carnival搭載3.5升V6發動機，可輸出290匹馬力，是同類車型中最佳的動力。該動力總成可以提供3,500磅的牽引力，輕鬆完成拖車、拖船或是露營旅行。此外，廣泛的高級駕駛員輔助系統讓駕駛更有信心，包括前避撞輔助功能，盲點防撞輔助功能，以及車道保持輔助系統等等。綜觀其配備，Carnival是一台集前衛設計、駕駛動力和豪華氣質為一身的汽車。

2022年Carnival MPV 共有四個等級，LX、EX、SX和SX Prestige。Carnival MPV計劃在第二季度正式上市銷售，起價為$32,100。Carnival提供七人或八人座的三排座座的組合，提供舒適靈活的座艙，無論是長途旅行還是短途通勤都能勝任。Carnival 可拆卸的第二排座椅，以及可放倒的第三排座椅，有同類車型中最佳的座艙空間，為168.2立方英尺。配備“Slide-Flex”座椅的8人坐車型提供多種座位設置，第二排中間滑動座椅可以向前移動，使得副駕駛乘客可以輕鬆觸及後排乘坐的嬰兒或兒童，同時，該中間座椅還可變形成為桌子。SX-Prestige車型高級7人座設置可選用可加熱通風第二排VIP豪華電動座椅，有頭部側翼靠墊和更多腿部空間，就像把頭等艙搬進車內。

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