富士按摩椅 父親節大特價及舊換新優惠

為慶祝6月20日父親節，日本 富士按摩椅正舉辦大特價，折扣高達60%off，有高達60期分期付款，0 利息，0 頭款。並為任何品牌按摩椅以舊換新提供優惠。

日本富士高端醫療按摩椅羅蘭岡 旗艦店表示，Fujiiryoki Cyber Relax Massage FJ-8500 ，是至尊豪華高檔設計品牌按摩椅，有很多特點，包括：

1）按摩到位深入肌膚底層減壓放松。2）市面上唯一一臺4D S-L-L 軋道人體工程學原理再加頭部加壓按摩，是由有頭頂到腳趾的全方位按摩。3）三層深度頸部指壓按摩定點點位，全球唯一脊柱協會認證的醫療保健按摩師椅。4）超過100個強力氣囊袋，全身95%面積的揉壓氣壓按摩。5）腳底反射滾輪按摩刺激穴位，排毒疏通精絡。6）HiFi 高清藍牙音箱。7）隨著按摩程序不同的彩色效果，呈現特殊境階徹底放鬆身心疲憊。8）零重力，拉筋熱療功能齊全。9） 4D全程電腦化自動控制調節系統。10） 腿部揉壓波浪起伏按摩，疏通腿肌肉 酸痛，消息除乳酸堆積疏精活血通絡止痛。11）大型模式LED觸碰搖控器、和智能手臂觸健系統，人工智能，世界知名品牌，日本年年銷售冠軍。

健康養身專家Dr. Fuji 表示，維持長壽的秘訣之一，就是每天按摩30分鐘，躺在按摩椅睡覺30分鐘，且面對一些患有肌肉疼痛、駝背、腰痛、便秘等長期身體不適的病患，這些都可以透過高檔按摩椅，來幫助緩解。

以「日本富士醫療按摩椅」為例，不只早在1954年就推出全世界第一台醫療按摩椅，且隨著科技與人體工學的進步，之後首創3D、4D機芯、搭配S、SL 軌道，與全身氣壓按摩，按摩球深部12.5CM，SL軌道135CM，雙重探測系統，人體GPS智能程序定點定位等。更簡單的說，就是已可以針對不同身材，提供不同按摩，甚至個性化、人性化的按摩體驗，來真正緩解肌肉疼痛，促進血液循環，幫助心神放鬆。

查詢產品可電 626-241-6828 。 日本富士高端醫療按摩椅羅蘭岡旗艦店（見圖）地址在 1015 Nogales St. #113B，Rowland Hts, Ca。