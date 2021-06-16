生命試管嬰兒中心 6/19不孕症網路講座

生命試管嬰兒中心 (Life IVF Center)將於6月19日周六，舉辦網路視訊不孕症免費講座，由院長葉練醫學博士 (Dr. Frank Yelian 見圖) 主講，可輕鬆在家獲得不孕症和最新試管嬰兒資訊。

參加聽講者有贏得一次免費做試管嬰兒的抽獎機會，所有首次參加者還可享有和醫師免費諮詢，意者可上網報名：www.lifeivfcenter.com，電話949-788-1133。

生命試管嬰兒中心的精準試管嬰兒全新計劃(Precision IVF All-InclusivePackage) ，自推出以來受到歡迎，價格優惠，成功率高，更讓成千上百患者受惠，因此將延長特惠期間，特價名額有限。

此全新計劃單次療程包括，週期檢查監測、用藥，取卵手術、體外授精/單精子注射、胚胎培育、胚胎移植、護士諮詢、性別選擇到PGT-A胚胎染色體檢查，全套特價1萬1千美元（全美國 單次平均費用約2萬5千美元）包括胚胎基因檢測。

「這項特價專案旨在讓更多當地不孕或是希望優生優育的患者都能夠獲得優質的精準試管嬰兒服務，實現生兒育女的夢想，」葉練醫學博士說。

生命試管嬰兒中心2010年成立於橙縣爾灣，現有4位資深不孕症醫師，員工65人，已幫助超過2, 000個試管嬰兒寶寶誕生，是加州 規模最大的華人試管嬰兒中心之一。該中心並於2018年在亞凱迪亞 市也成立一家，兩家試管嬰兒中心皆引進最新最完善的醫療設備和技術，提供全方位的試管嬰兒服務，包括激素化驗、超聲波檢查、手術室、恢復室和胚胎實驗室、卵子及胚胎冷凍庫等。

生命試管嬰兒中心和其他同業最大不同之處，在其獨創的精準試管嬰兒技術(Prevision IVF)，根據病人的年齡，卵巢功能，不孕原因，和對生育的要求，採用安全的方法，以最低劑量的藥物，取到最佳數量的卵子，做出患者足夠需要的正常胚胎，進而得以順利成功懷孕。