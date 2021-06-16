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QM Advance 向企業主提供快速營運融資

【洛杉磯訊】

經過多年與中國、 韓國、越南、和泰國的企業主合作經驗， QM Advance創造了一 種為企業主獲得營運資金、快速簡易的方法 。

QM Advance 是一家提供各種放款的公司，該公司表示：「我們的商業模式基於我們與每一位企業主的友好關係，來為他們提供合適的營運資金 。 為美國各地的亞洲企業主提供融資多年後， QM 的客戶經理不僅擅用客戶的方言來交流溝通， 同時也瞭解到每一位企業主經營業務的方式有所不同，如此一來QM 更能為客戶提供合適的方案 」。

QM表示，該 公司根據企業主的需求來製訂計畫 。企業主可以從每週或每天的選項中來選擇他們的付款方式， 或者用企業主商業信用卡銷售額的百分比，來分配付款 。

QM表示，誠實是公司的座右銘，他們直接放款， 因此沒有經紀費用或任何其他隱藏費用， 一切都很清楚簡單。 QM 也是一家可以讓客戶提前還款的公司，讓客戶選擇提前還款的期限和一次性還款的金額 。

該公司表示，他們樂於見到能為許多企業主提供快速營運資金的服務。該公司的客戶經理擁有優質的服務精神，能與客戶維持良好友誼的關係，「本公司的客戶90%是回頭客戶」。例如， 在新澤西擁有一家咖啡屋（如圖）的 Arun， 談到了QM Advance公司的時候表示，感謝他們幫助完成整個過程，並使其獲得所需要的營運資金 。

紐約州經營多年一家外賣店的朱先生說， 他與QM合作了很長時間，這家公司提供快速的服務 ，把流程簡化 。在加州擁有美甲沙龍店的李女士則說， 這家公司友好， 服務快捷， 對於小企業發展至關重要 。在佛羅里達州擁有一家批發公司的 Yunna寫道 :  好的客戶服務、熱心幫助，到這裡借貸快又簡單。

每當企業主有急需營運資金來發展業務時，可去電 QM Advance 負責亞洲社區的客戶經理洽詢，以獲得你所需的營運資金信息，他們並不查信用 。

聯絡電話是： Sara Huang（646）785-5611 (中文)、Nook Kongkaeo（725)-529-2418 (泰國語)、 Sara (718）535-2883(越南語)。Suzie Kim（718）866-8609 (韓語)、或可上網瀏覽：qmadvance.com ，可直接以自己熟悉的語言填寫申請表， 或電洽詢總公司1-800-699-0722。

越南 泰國 紐約州

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