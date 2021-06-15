六月珍珠月 MIKIMOTO珠寶 品味傳承

溫潤而優雅的珍珠，正是本月的幸運誕生石。六月珍珠代表純真、智慧與幸福。來自日本 的經典品牌MIKIMOTO，是世界高級珍珠及南洋珠的權威。

時尚潮流稍縱即逝，唯有風格品味才能延續傳承。代理MIKIMOTO多年的昌興珠寶表示，誕生石是象徵好運與擁抱幸福的禮物，將美好與幸運傳遞給每一個人的MIKIMOTO珍珠，款式多元，能輕易搭配，不拘泥於任何時尚。

MIKIMOTO Jeux de Rubans系列 (見圖) 18K白金項鍊，搭配鑽石、日本Akoya 8.25 mm珍珠，設計靈感源自於高級訂制服上常用的裝飾緞帶，將隨風輕揚的緞帶輕輕結起，繞出一道優雅，動人的弧線。此系列對人見人愛的緞帶施以奢美魔法，優雅中不失嬌俏。同系列的耳環，秉承其品牌精髓，令人難以忘懷。

昌興珠寶指出，珍珠是最為百搭且經典的幸運寶石之一，代表女性的韌性與大氣。無論是著正式套裝或個性穿搭，MIKIMOTO珍珠飾品皆能畫龍點睛，展現個人獨特時尚品味。

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