我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州15日迎接重開 8項防疫須知要注意

哈佛歧視亞裔案 最高法院採拖延術 避免影響招生

六月珍珠月 MIKIMOTO珠寶 品味傳承

【洛杉磯訊】

溫潤而優雅的珍珠，正是本月的幸運誕生石。六月珍珠代表純真、智慧與幸福。來自日本的經典品牌MIKIMOTO，是世界高級珍珠及南洋珠的權威。

時尚潮流稍縱即逝，唯有風格品味才能延續傳承。代理MIKIMOTO多年的昌興珠寶表示，誕生石是象徵好運與擁抱幸福的禮物，將美好與幸運傳遞給每一個人的MIKIMOTO珍珠，款式多元，能輕易搭配，不拘泥於任何時尚。

MIKIMOTO Jeux de Rubans系列 (見圖) 18K白金項鍊，搭配鑽石、日本Akoya 8.25 mm珍珠，設計靈感源自於高級訂制服上常用的裝飾緞帶，將隨風輕揚的緞帶輕輕結起，繞出一道優雅，動人的弧線。此系列對人見人愛的緞帶施以奢美魔法，優雅中不失嬌俏。同系列的耳環，秉承其品牌精髓，令人難以忘懷。

昌興珠寶指出，珍珠是最為百搭且經典的幸運寶石之一，代表女性的韌性與大氣。無論是著正式套裝或個性穿搭，MIKIMOTO珍珠飾品皆能畫龍點睛，展現個人獨特時尚品味。

昌興珠寶聖蓋博店(全統廣場) 地址在140 W. Valley Blvd. #119, San Gabriel，電話 (626) 280-9195，羅蘭岡店(香港廣場) 地址在 18436 Colima Rd., Rowland Heights，電話 (626) 810-8883，網址 www.chonghing.com。

日本 聖蓋博 香港

上一則

河濱與聖地牙哥邊界 發生規模3.3小地震

下一則

6/9牛年理財系列講座 中獎名單

延伸閱讀

從完美主義到「5分哲學」 許瑋甯仙女下凡登封面

從完美主義到「5分哲學」 許瑋甯仙女下凡登封面
誰偷了瑪麗王后的串珠？英王室骨董珠寶驚傳失竊

誰偷了瑪麗王后的串珠？英王室骨董珠寶驚傳失竊
俄森林挖出212萬元珠寶 竟是2018世足賽贓物

俄森林挖出212萬元珠寶 竟是2018世足賽贓物
誰偷了女王的串珠？英骨董王室珠寶驚傳失竊

誰偷了女王的串珠？英骨董王室珠寶驚傳失竊
俄森林挖出212萬鑽石珠寶 竟是2018世足賽時的贓物

俄森林挖出212萬鑽石珠寶 竟是2018世足賽時的贓物
金高銀搭香奈兒N˚5珠寶 15秒影片令人神魂顛倒

金高銀搭香奈兒N˚5珠寶 15秒影片令人神魂顛倒

熱門新聞

24歲的Marcus Anthony Eriz(右），23歲的Wynne Lee被捕。（橙縣警局提供）

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

2021-06-07 21:27
警方調查發現吳美意是個謎樣人物。（爾灣警局提供）

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

2021-06-10 22:04
駱瑞琪披上了亞凱迪亞高中畢業生第一名綬帶。(學生提供)

南加華女高中第一名畢業 將進麻省理工 分享成功九字訣

2021-06-08 14:22
究竟是什麼讓此地變身房地產投資熱門地。（本報檔案照）

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

2021-06-08 21:31
上海浦東機場航站櫃台示意圖。圖非新聞當事人。（新華社）

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

2021-06-07 09:56
南加華人社區保母工作的含金量相當高，尤其受疫情影響，現在一些照顧孩子的保母月薪已漲到6000元至7000元。（檔案圖）

疫情下 南加保母這職業 薪資比博士後還高

2021-06-11 22:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發
加州重啟前夕旅遊井噴、物價飆漲 遊客叫苦

加州重啟前夕旅遊井噴、物價飆漲 遊客叫苦
美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加

美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加
女大生畢業照交「如廁照」被採用 網笑：絕不會忘記妳

女大生畢業照交「如廁照」被採用 網笑：絕不會忘記妳
耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌

耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌