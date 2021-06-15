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6/9牛年理財系列講座 中獎名單

【洛杉磯訊】
于趾琴社長電腦隨機抽奬照片（記者高梓原/攝影）
于趾琴社長電腦隨機抽奬照片（記者高梓原/攝影）

世界日報6月9日舉辦的第四場牛年理財系列線上講座-「長期護理-如何擁有 無懼的晚年生活」，昨天在本報舉辦參加的聽眾抽獎，由社長于趾琴用電腦隨機共抽出10位幸運者，各獲$25 Amazon禮卡，將於本周內用電子郵件寄給中獎人。

得獎名單如下：（1） Ailing Lin（2） Frank Shu （3） Sandy Lee（4） Connie Tu（5） Li Wang（6） Chin Kuo（7） CC Chen（8）Danny Hao（9）John Wu（10） Mary L。

凡註冊聽講者，就算此場未中獎，名單仍會自動加入年底大抽獎， 年底共會抽 出$100 Amazon禮卡，共12名。世界日報於2021年共會舉辦8場「牛年理財系列」線上講座，每月一場。

第五場講座時間訂7月30日 (周五) 下午7時舉辦，講題是「跨國資產規劃」。如今因為交通發達以及網路的廣泛應用，我們所生活的世界可以說是越來越小，地球村的概念也逐漸變成了現實，一個家庭中，可能父母、子女都分散在不同的國家和地區生活、工作亦或者是投資、累積財富。那麼有朝一日，若你或你的家人想要把整個家族資本在美國匯總起來，這就無疑會面臨到稅法問題。那麼在觸手如此廣泛的美國新稅法面前，如何能夠做到個人、家族利益最大化？

有興趣民眾可留意本報將陸續公布的講座詳情，以便上網註冊免費聽講。只要填問卷和註冊聽講，就可再參加該場$25 Amazon禮卡抽獎，共 10名，凡註冊聽講者也會自動加入年底大抽獎。

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