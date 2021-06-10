父親節是6月20日，南海岸廣場精選禮物肯定表達您對他所做的一切的感謝。

運動型爸爸

無論他是打高爾夫球、喜歡划船還是對跑步充滿熱情，運動型父親都會喜歡為他積極生活方式量身定制的禮物：

Allen Edmonds Force 10船鞋採用天然植鞣小牛皮製成，採用三層舒適技術設計，既防水又方便行走。













Moncler的Lissex高領運動鞋採用結實、透氣的棉質鞋面，帶有徽標飾邊與模壓鞋底無縫融合，強化腳趾和鞋側。













UNTUCKit新款No Sweat Pique Polo透氣輕便，可吸走水分，穿著一天都保持涼爽。













限量888枚，Carl F. Bucherer Heritage Bicompax Annual適合各種活動的理想之選，黑色錶面從測速儀刻度到計時功能、年曆和12點位置的大日期窗，採用41毫米不銹鋼製成。













環球旅行者爸爸

喜歡旅行的爸爸，喜歡便利他旅行的禮品，為他下個旅途增添風格和實用性：

Porsche Design的4W Roadster硬殼滑輪旅行箱，由保時捷911激發靈感，採用醒目紅色設計；符合機艙規定的四輪手推車僅重6.6磅，符合人體工程學的手柄和分隔內部。













LUC Time Traveller One時光旅遊者1號專為需要與多個時區保持聯繫的旅行者而設計，符合蕭邦錶LUC系列的高標準：卓越的機械裝置和精密加工，專為好男人設計的精緻光環。













Balenciaga這款超大XXL背包採用藍色再生尼龍製成，配有可調節尼龍肩帶、內外拉鍊口袋和一個電腦內袋。













Emporio Armani的Travel Essentials旅行包系列，採用耐用的高科技面料製成這款尼龍週末包，帶有牛皮嵌件，並配有可拆卸肩帶。













Fossil的Gen 5E第5代智能手錶的功能包括麥克風、揚聲器、心率傳感器，所有這些都在黑色矽膠錶帶上的44毫米鋼製外殼中。













這款Joe's Jeans Earth Conscious系列的亞麻軍夾克揚塵橄欖色設計，配有方便翻蓋口袋，輕巧透氣，採用適合旅行的面料製成，略帶皺褶，看來更具風味。













對喜歡時尚風格旅行的爸爸，Loewe的軍款雙肩包採用柔軟粒面小牛皮製成，提供一個可容納筆記本電腦的大內袋，可作為背包、肩背或頂部提手攜帶。













愛海灘的爸爸

無論他是在馬里布衝浪的愛好者，還是只是喜歡輕鬆的看日落，這些禮物都非常適合喜歡在沙灘散步的爸爸：

這些泳褲採用速乾材質布料由Lacoste開發的再生面料，細節包括網眼襯裡、帶有對比色抽繩的彈性腰帶和兩個側袋。













這款Giorgio Armani Logo拖鞋採用柔軟橡膠製成，並壓印有 GA 標誌，是熱門流行的男士涼鞋。













幾十年來，Panerai是意大利海軍突擊隊員裝備；其最新作品具有卓越技術性能的專業水下手錶，配備堅固的Carbotech錶殼。













Oliver Peoples最新款Clifton太陽鏡採用方形設計，搭配銀色金屬鏡架的琥珀色偏光鏡片，既經典又時尚。













在水上度過一天，爸爸一定會喜歡Thom Browne便利的白藍大號購物手提袋，採用耐用的雙面棉帆布，四個外部口袋和一個內部拉鍊口袋。













Burberry 2021年春夏「Ode to the Sea」系列，這款波紋印花輕便連帽夾克可折疊成一個拉鍊口袋，作為斜挎包攜帶。













Prada標誌性的三角形標誌裝飾該品牌的Macro Re-Nylon和拉絨皮革運動鞋，輕巧的鞋底搭配使用意大利品牌專有的收回收尼龍材料，利用海洋收集的塑料、漁網和紡織品製成廢纖維，使運動鞋不僅時尚而且環保，而且爸爸穿起來會感覺。





經典爸爸

他喜歡音樂、單一麥芽威士忌和上好的牛排：以下禮物肯定會吸引您父親的超經典情感：

Canali這款棉質拉鍊Polo衫採用輕質、質地細膩的棉製成，是款簡約的必備單品，散發著休閒優雅的氣息。

















Cole Haan的牛津鞋適合搭配西裝或牛仔褲，結構靈感來自運動鞋，帶來內在的舒適感，而穿孔皮革營造出既耐磨又透氣的外觀。













這款John Varvatos經典太陽鏡的飛行員造型採用現代三樑式設計，鏡框採用超輕的日本 鈦金屬製成，鏡片採用AR防眩光塗層。













Longchamp標誌性的Le Foulonné系列公文包創於1975年，是日常使用的創意包袋；採用柔軟的小牛皮製成，可放文件、筆電或平板電腦，使用時呈現美麗光澤。













將爸爸的iPad放入實用又時尚的皮套中：Coach's標誌性皮革Tablet Sleeve採用易於使用的信封風格製作，在拋光鵝卵石皮革上壓印超經典品牌標誌圖案。













Bally的B鍊腰帶方便時尚，採用壓花皮革製成，飾有閃亮鈀金徽標搭扣，可雙面使用。













江詩丹頓最新推出的Traditionnelle是款非凡的陀飛輪計時碼表，12點鐘位置設有馬耳他十字啟發的陀飛輪，3點鐘位置設有45分鐘計時盤，動力儲存指示器位於6點鐘位置o'clock，全部採用42.5毫米18克拉粉紅金錶殼。













最初由Albert Fouquet在巴黎創造，最終成為Eight & Bob原味香水，其香味從肯尼迪總統到Cary Grant和James Stewart等知名人物喜愛，其中包括紫羅蘭葉、檀香、琥珀、檸檬和荳蔻；在Please Do Not Enter請勿進入。













時尚爸爸

他閱讀GQ和Esquire，你會發現自己想借用他的新夾克。這些禮物非常適合追求時尚的爸爸：

AllSaints的Milo皮革機車夾克採用柔軟的小羊皮製成，正面有不對稱拉鍊、兩個下部拉鍊袋和一個票袋。













Dior與藝術家Kenny Scharf合作打造該品牌廣受歡迎B27 運動鞋的最新版本，將品牌標誌與多色Dior和Kenny Scharf圖案相結合。













邁阿密與西西里島相遇，Dolce&Gabbana和DJ Khaled聯合打造的色彩繽紛的膠囊系列，這款採用叢林混合印花的技術面料夾克配有正面拉鍊和嵌線口袋。













Fendi的「躲貓貓找到你」中號包是一款編織無皮革單品，內部帶有徽標印花和可拆卸內部拉鍊袋。













Gucci最具標誌性的圖案之一採用綠色和藍色處理的GG帆布，以藍色皮革飾邊，在帶有八個卡槽和兩個鈔票隔層的錢包上增添了現代感。













爸爸可以客制自己的Golden Goose的Francy Penstar Dream Maker系列運動鞋：這因籃球啟發的超大圓點設計，穿著者可自創造獨一無二的外觀時。













總部位於紐約 的男裝系列Psycho Bunny以其大膽色調的休閒裝和高爾夫球裝而聞名，它與嘻哈演員tWitch發布了名為#DadMoves最新合作款，限量版以彩色馬球衫等必需品為特色以及為爸爸和孩子們設計的圖形T卹，每筆銷售將捐贈部分收入給洛杉磯 非營利組織Versa-Style，一個通過舞蹈和其他自我表達協助處於危險中的青少年。













娛樂爸爸

擁有附近最好的燒烤設備，並且他為自己調配的雞尾酒自豪。以下禮物非常適合認為製作雞尾酒或烹飪晚餐是一件大事的父親。

使用Williams Sonoma的Ooni Frya比薩烤箱，只需60秒即可準備好正宗的石烤比薩。這款輕便的戶外烤箱易於運輸，採用節能、可以完美烹烤比薩，還可以烹飪肉類、家禽、魚、麵包和甜點。













使用Sur La Table的Espressione Concierge自動Bean to Cup濃縮咖啡 機，可以輕鬆享用咖啡師品質的咖啡飲品：LED面板，一鍵式按鍵，輕鬆沖泡爸爸最喜歡的熱飲，時尚不銹鋼設計廚房和辦公室兩相宜。這款一體機還可讓豆子在進入安靜的研磨機之前保持新鮮，研磨機提供五種細度設置，以創造真正的豆到盃體驗。













豪華水晶酒杯可增強享受您最喜愛的烈酒的體驗，這也是巴卡拉是酒吧不可或缺的原因之一。傳奇水晶品牌的Harmonie系列，包括透明水晶玻璃杯和配套的醒酒器，以優雅的線性輪廓製作，一定會提升每個雞尾酒時間。













總部位於紐約的Schmidt Brothers採用不銹鋼和木材精製而成，裝飾雕刻精美，深受人們喜愛的廚房和燒烤工具，美觀實用。他們與West Elm最新合作是Bonded Ash燒烤4件套由抹刀、叉子、鉗子和塗抹刷組成，採用不銹鋼和pakka木材的混合灰色調飾面，並配有方便的儲物盒。