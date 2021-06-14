蘇氏藥業 幸福胃的素美國總代理

「幸福胃的素」能夠將胃部的細氣泡結集成大氣泡，使胃氣容易嗝出，從而不會有胃脹的難受感覺。

「幸福胃的素」美國 總代理美國蘇氏藥業表示，胃氣脹、火燒心，是十分普遍的都市病，不少人都會經歷胸口灼熱、疼痛和胃氣脹。火燒心其實是胃酸過多，胃酸從胃部流到食道的症狀；而持續的時間由數分鐘至數小時不等。吸煙、飲酒、進食刺激性食物、穿著太緊身衣物等都是導致火燒心及胃氣脹原因。火燒心通常發生在睡眠前進食，這樣的不適嚴重時影響睡眠品質，也因此而導致壓力，影響生活；而進食過量碳水化合物亦會產生大量胃氣。

蘇氏藥業表示，「幸福胃的素」含有 Dimethylpolysiloxane，能夠將胃部的細氣泡結集成大氣泡，使胃氣容易嗝出，從而不會有胃脹的難受感覺；解酸劑是以中和胃酸原理減低火燒心的不適，「幸福胃的素」另含有 Aluminum Hydroxide 及 Magnesium Hydroxide，有效中和胃酸、舒緩胃酸倒流的情況。服用「幸福胃的素」好處是：此成份到達胃部便會直接發揮效用，而無需被血液吸收。

「幸福胃的素」藥力持久、見效快，不含人造色素及人造香味，不會導致便秘，不含糖份，特別適合戒糖人士。「幸福胃的素」檸檬薄荷咀嚼片，中和胃酸化胃氣，剎停𢲡胃痛，回復狀態繼續衝。全美各大超市、中西藥房、蔘茸行及禮品店，現均有代售，如有任何查詢，歡迎電美國蘇氏藥業免費專線1-888-221-3496，或上網 www.solsticemed.com。