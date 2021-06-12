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麒麟雲總機企業通訊 月費僅傳統電信30%

洛杉磯訊

北美華人企業通訊新選擇-麒麟雲總機，提供多種強大功能、而月費只有傳統電信公司的30%，特別適合診所、律師樓、旅行社、會計師、貸款公司、資產規畫公司、培訓學校、中餐館、電召車公司等行業使用。

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