杉釦富遠紅外線足浴桶 父親節優惠

20日就是父親節，買什麼禮物給老爸？杉釦富公司專營台灣 生產的高品質遠紅外線產品，正提供父親節優惠，譬如遠紅外線足浴桶（見圖）就有100元折扣。

西醫說「小腿，是人的第二個心臟」，中醫云「人老腳先衰」，經常泡腳能夠改善末稍神經和手腳、脊椎冰冷，血液循環不好的問題。該公司表示，健康人生，無病痛生活，就從足部健康保養開始。更該提高警覺的是，許多足部不適的狀況，並不只是足疾，有些是其他機能出現問題的連鎖反應。例如：小腿水腫是因為身體循環不好，水分與代謝廢物堆積，是全身細胞缺氧的警訊。

不只如此，該公司表示，腳力衰弱更會帶來無法預測的風險。例如下半身的肌力不足，血液推回心臟無力，心血管疾病 就無法避免，同時讓下半身骨骼開始歪斜，影響所及，骨盤和脊椎也跟著移位，不只是腰背酸痛，脊椎側彎也接踵而來。從內在的角度來看，腳掌又是全身離心臟最遠的位置，脂肪層薄、保溫差、供血差，經常泡腳可以改善局部血液循環，對於下肢缺血的人來說有相當好處。

此外，對一些四肢容易冰冷、體寒或有身體容易疼痛，尤其現在大家很多人都是在家工作，長時間久坐，更容易造成血液循環不好，而導致手腳冰冷和身體疼痛。以往很多水用水泡腳，但用水泡腳，尤其對年長者並不安全，而且不方便，不能久泡，也無法恆温，往往 「水熱的、腳冷的，腳熱了，水又冷了」，始終無法讓整個身體因為泡腳而暖起來，也不能加速身體內的微血管循環。

杉釦富公司推出遠紅外線免用水足浴桶，110V，即插即用。除了解決了用水泡腳容易濕滑跌倒、閃到腰、不方便的困擾外，更解決不能衡溫久泡的麻煩。免用水足浴桶是以遠紅外線取代傳統的水，能夠增加身體的血液循環及血氧量，有效幫助身體代謝，產生體熱，舒緩手腳冰冷，走路不便和疼痛等擾人問題。

很多人以為夏天氣候溫度高，就不需要泡腳，但一些身體不舒服的情況，不會因天氣溫度變高而完全消除，在夏天泡腳符合中醫說「冬病夏治」的原理，貯存能量以對抗冬天所帶的疾病。

杉釦富公司遠紅外線產品，多項產品獲得日本、德國 等國專利。詢問電話650-999-0988、888-666-6048，或上網直接訂購www.shinecous.com。