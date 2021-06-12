洛杉磯西來大學 2021年秋季班招生

洛杉磯 西來大學 ( University of the West ) 2021年秋季課程將於8月23日開學，歡迎有興趣入學者報名參加並前往該校參觀。西來大學將幫助學子們成就夢想，開發人生，構建美好未來。

西來大學是一所現代化、標準的美國 私立大學，位於洛杉磯Rosemead市，創校30年，融合東西文化優點，小而精緻。該校擁有美國西部大學聯盟（WASC）認證，提供學士、碩士、博士及證書課程，包括工商管理STEM學科。提供國際學生I-20的西來大學，受到國際學生青睞的主因包括：優惠的學費、小班制且高品質的教學、豐厚的獎助學金、方便安全的宿舍；以及環境清幽的校園。

西來大學設有科系選擇包括：工商管理系 (學士、碩士＋碩士後) ， 心理學系 (學士、 碩士)， 宗教系 (碩士、博士)， 佛教宗 教 / 佈道師 (Chaplaincy) 系(碩士、博士) ，英語系(學士、ESL、英文教師證書) ，人文與通識教育系 (學士、GE課程) 。

他們的「工商管理系」著重於重點培養面向社會、面向市場、以及面向未來所需的各類工商管理專業人才。大學部設有會計學、市場學、電腦資訊技術、國際商務等專業，工商管理碩士有數據分析、電腦資訊技術、國際金融、國際商務；以及非營利組織管理等專業。Post-MBA 「碩士後班」招收具有管理或相關專業碩士學位的學生。

西來大學「語言系」的ESL課程，特地針對亞洲地區學生，結合美國當今語言發展的潮流，進行聽、說、讀、寫全方位的專業培訓，迅速提高個人的英文水平。

西來大學聯繫電話1-(855) 468-9378，傳真(626）571-1413，網址www.uwest.edu，校址在1409 Walnut Grove Ave., Rosemead, CA 91770。