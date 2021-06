紀念二戰日裔美籍士兵 永久郵票發行

為紀念二戰日裔 美籍士兵而發行的永久郵票,歷經15年的郵票發行之旅,Go for Broke(全力以赴)郵票已正式發行,此郵票可在美國郵政 總局 (USPS) 全美辦事處或上網 usps.com 購買。

在郵票上方印有Go for Broke字樣的這套郵票,以日裔美國二戰將士的形象為原型,代表著在第 100 步兵營 第 442 團戰鬥隊 (RCT)、軍事情報局 (MIS) 和其他種族隔離的部隊服役的 30萬 多名日裔美籍士兵。他們是自願或從夏威夷和美國集中營被徵集入伍,集中營裡的很多美國西海岸日裔美國人,均因種族原因而遭受監禁。

日裔美籍二戰退伍軍人的座右銘是「全力以赴」,意即竭盡所能、使出渾身解數,這種精神賦予了三名加州 女性靈感,於2005 年啟動了「用郵票銘記我們的故事」活動。她們的目標是將日裔美籍士兵的形象印在美國郵票上,以提高人們對其犧牲和服役的意識。

居住在北加州花崗岩灣的93歲Fusa Takahashi (見圖左二)、加州卡馬里奧93歲的 Aiko O. King;以及南加州嘉甸那的已故 Chiz Ohira 與萬名日裔美國人被監禁在美國集中營,他們認為,透過製作郵票來給予並非廣為人知的退伍軍人予以榮譽,是傳統;亦勢在必行。

她們不辭辛勞的為郵票製作來爭取社區的支援,漫長的15年裡,獲得了兩黨支援,請願書簽名者已超過90名國會立法者、三名州長、七個州議會,以及眾多市長、地方官員,以及家人和好友。該活動還獲得了Go For Broke 士兵幫助,及德國軍隊壓迫解放地區的法國公民和官員的支援,其中包括現今對日裔美籍士兵仍懷有深深感激之情的佈呂耶爾人(Bruyères)。

美國郵政總局 USPS 終於在2020 年 11 月宣佈發行此郵票。Stamp Our Story 聯合主席 Wayne Osako (見圖左一) 表示,該郵票向二戰中的 Go for Broke 服役士兵表達敬意,他們在遭受極大偏見的同時,以傑出的表現成為獲得最多榮譽的部隊。Osako 於 2006 年加入此活動,現與 Takahashi 擔任 Stamp Our Story 的聯合主席。他有很多親戚也曾在二戰中服役,因此該活動對於紀念其家庭歷史來說非常重要。圖右為美國郵政總局印製廠經理Daniel Hirari。

有關更多資訊,可登入NiseiStamp.org造訪 Stamp Our Story。