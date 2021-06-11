低費家居網絡優惠計劃 正接受申請

「低費家居網絡」優惠計劃，是聯邦政府 的一項暫時性計劃，有需要者可儘速查明自己是否符合資格、並提交申請。

加州 第55選區的眾議員陳立德(Phillip Chen見圖)推薦此計劃時表示，如果你家還沒有網絡；或者你家有網絡但太慢且太貴；你和你的家人可能有資格獲得每月高達50元的家居網絡優惠，某些情況下甚至可以免費。這項「緊急寬頻福利 」，是由聯邦政府推行的一項暫時性計劃。此優惠計劃可能只會維持數個月，有需要者可立即查看你或你所提供寬頻網絡服務的社區，是否符合資格並提交申請。也可上網址https://www.internetforallnow.org/applytoday申請此優惠計劃。

以下是一些幫助民眾，確定是否符合資格及如何提交申請的說明：

(1)如果你或你的家庭，現已參與另一項政府支持的計劃，則符合資格申請緊急寬頻福利。包括生命線計劃、全國學校午餐計劃(NSLP)、CalFresh (食品券)、補充營養援助計劃(SNAP)、加州醫療補助計劃、社會安全生活補助金(SSI)或領取培爾助學金的學生等。此福利為居住在符合條件的地區家庭，提供每月最高75元的折扣。(2)合資格的人群，還擴展處於或低於135%聯邦貧困指標的家庭(以四口之家為標準，年收入低於4萬9000元)，或有成員在疫情期間，因失業或停薪留職而失去收入的家庭。(3)如你現已參與了一項由電訊服務公應商，為低收入家庭提供的優惠方案，註冊此計劃將只需幾分鐘便可完成申請。(4)對於現已從生命線計劃中，獲得手機服務優惠的家庭，你可保留該福利，並且仍有資格使用每月高達50元的新補貼，來支付更好的家居網絡計劃。(5)另還有一個高達100元的一次性折扣，可用於購買筆記型電腦、桌上型電腦或平板電腦。

可查看你或你所提供的社區，是否符合資格並提交申請。如有相關問題，可電華語專線626-230-1583聯絡亞洲青少年中心的林小姐協助申請。