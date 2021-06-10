12歲以上的孩子 應該接種疫苗嗎？

根據五月份美國 兒科學會報告，青少年佔美國新增病例22%，非盈利組織Sierra Health Foundation，邀請Kimberly S.G. Chang, MD, MPH 撰文回答、有關青少年注射疫苗 的問題。

身為醫生，Dr.Chang表示：「我非常高興看到美國食品與藥品監督局（FDA）批准了輝瑞生物科技疫苗在12-15歲人群中的使用。疾病預防與控制中心（CDC）安全審查小組、以及西部州科學安全審查工作組均推薦，此疫苗是安全的，且可以有效幫助這個年齡段的人群預防嚴重疾病、住院或死亡。輝瑞疫苗已經安全的為成百萬加州 人注射，其中30%的人是16歲或17歲。我14歲的侄女和侄子都剛接種了疫苗，我覺得很是鬆了一口氣」。

「我知道有些家長仍然心存疑慮。這是正常的。他們也有些疑問，我都欣然一一解答」。Dr.Chang表示，有人擔心疫苗副作用，而青少年所出現的副作用與成人是相同的。其中包括手臂酸痛、發燒、疲勞、寒顫、頭痛以及噁心。有些人沒有任何症狀，而有些人比其他人出現的症狀多一些。正如其他疫苗一樣，輕微症狀是正常的，並且表明身體正在生成免疫。

疫苗是否已經在12-15歲人群中被全面測試過？Dr.Chang說，輝瑞的第三期臨床試驗在美國徵募了2,260名12到15歲的青少年。研究記錄顯示，安慰劑組中出現18例有症狀的新冠病毒感染，而接種過疫苗的組裡沒有一例。這就表明了疫苗可以高效預防病症的出現。

如果青少年們接種了疫苗，他們還會得COVID-19嗎？答案是可能的，但是可能性會大大降低。這就是為什麼記得要繼續採用安全措施，包括戴口罩、洗手，即使在接種疫苗之後也仍然很重要。

儘管目前在返校之前不要求必須接種疫苗，加州的公共衛生目標是：在下幾周以及新學年開始前的一個月，讓加州210萬12-15歲的孩子中有盡可能多的人接種。

對mRNA的作用原理是什麼？疫苗會不會改變青少年DNA的問題，Dr.Chang的回答是：這個mRNA或信使RNA疫苗，幫助我們的細胞製造「刺突蛋白」，從而觸發免疫反應，為我們提供對這個致命病毒的保護。 這個mRNA在刺突蛋白生成之後就很快被細胞溶解掉了。它不會改變DNA，同時也不含任何COVID-19病毒。這種疫苗所使用的技術在過去20年中一直被研發。在流感、寨卡病毒、狂犬病及癌症的新型治療中，信使RNA的效用已經被研究了超過10年。這種疫苗是輝瑞和莫德納正在生產的，以幫助我們安全、有效的控制這場公共衛生危機。

想獲得更多有關疫苗的訊息可上網 VaccinateALL58.com。家長和監護人可以訪問MyTurn.ca.gov，或撥打加州的 COVID-19 熱線 1-833-422-4255查詢。