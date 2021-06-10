陳肇新醫學博士談 如何成功申請醫學院

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陳肇新醫學博士（Dr. Simon Chan ）在談到如何成功申請醫學院和學位選擇時表示，根據美國 醫學院聯合協會（AAMC）在研究疫情後的預測，到2033年美國將面臨54,100至139,000名家庭醫生和專科醫生的短缺。

因此陳博士講解了如何成為醫生的途徑和學位：在高中階段，可申請本科醫學連讀（BS-MD/BA-MD），即大學和醫學院同時申請並錄取，完成6-8年課程獲得醫學博士MD學位。在大學階段，大學第三年或畢業後，參加醫學院入學考試MCAT申請醫學院，可以選擇醫學博士MD，或家庭科醫師DO學位。

他表示，醫學院尋找的學生，是要對醫學有熱情，對社會有使命感，而不是單純樂於助人。萌生學醫興趣後，應該引導孩子找到學醫的目標和興趣點。對選課、課外活動和申請時間做好規劃。醫學探索和研究項目，能讓學生從醫學挑戰裡獲得啟發，從醫學工作者身上受到鼓舞，只有真正的參與，對醫學工作的動力和目標，向招生 官證明自己的能力。高中階段，參加醫學相關的暑期課程挖掘醫學興趣，名校能提供更多機會給學生參與研究實踐。大學階段，規劃尋找研究項目和醫療實習時，必須考慮和自己興趣發展和未來目標的匹配程度。

陳博士表示越早申請，機會越高。醫學院採取滾動錄取的形式，而沒有面試 就沒有錄取。6月申請，12月前已經滿足了接近90%的招生名額，越早提交申請表格，錄取機會越高。獨特的申請文章，把自己的目標和能力，鮮活地呈現在招生官眼前，讓其感同身受。另外，面試的情商、語言表達和反應能力也是至關重要，甚至能彌補申請文章的不足，這些都是可以通過培訓提高的。

陳博士表示如果孩子在高中已經堅定立志成為醫學工作者，本科醫學連讀計劃，將是衝破升學競爭的一個選擇。醫學連讀至少有3種學位，醫科連讀（BS-MD/BA-MD），牙科連讀（BS-DDS），藥劑師連讀（BS-PharmD）。準備申請醫學連讀的高中生，必須更重視醫學目標和興趣的培養，暑期研究課程的參與，高中階段選課規劃，和具有競爭優勢的申請文章。

陳博士畢業於常春藤的Princeton普林斯頓大學，擁有30年從醫及20年升學顧問經驗。曾擔任UCLA醫學院臨床教授，同時參與Princeton普林斯頓大學、紐約大學Mount Sinai醫學院和UCLA醫學院，招生辦公室審核及面試工作。

陳博士一對一輔導，引導學生找到自己興趣點，制定申請計劃，幫助申請醫學相關的研究項目，運用多年醫學臨床經驗和申請策略，為學生塑造獨一無二的競爭優勢和申請文章，並提供面試培訓，使成功申請醫科學院，牙科學院，藥劑師學院，獸醫學院；成功申請醫科連讀、牙科連讀、藥劑師連讀，成就學生的醫生夢想。電話626-826-2833，微信uscollegesuccess。