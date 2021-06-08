慈濟小學秋季班開放招生
位於南加州核桃市的慈濟小學，現開放2021-2022秋季班招生，歡迎社會大眾報名參加。
培養正確的人生價值，在快樂中充實知識，是家長們所期待的。慈濟全人教育在台灣實行已久，慈濟核桃教育園區位於南加州核桃市（Walnut）慈濟核桃校舍方正明亮，綠地、遊樂設施、圖書室、體育館和室外籃球場等教育設施一應俱全，園區內學生廚房也未每一位學子提供有營養的熱素食午餐，同時園區內還有適合孩子戶外活動的生命科學農場。
慈濟小學提供孩童完整的戶外活動及安全校園生活，自然的身心靈學習體驗，寓教於樂的中英雙語教學，生動活潑的學習課程。小班制啟發式教學也能讓孩子充實知識、享受學習的快樂，慈濟幼兒園暨小學招生名額有限，敬請把握。聯繫電話900-895-2276；電郵: [email protected]
小學招生學齡: 4歲11個月-幼稚班 至 10歲-五年級
課程:中英文雙語教育,人文教育及品格教育
核桃幼兒園暨小學地址: 1920 S Brea Canyon Cutoff Road Walnut CA 91789
更多訊息,請上網：https://tzuchieducation.us/school/elementary-walnut-ca/about-us/
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