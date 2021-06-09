我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登飛抵英國宣告「美國回來了」 盼拋開敵意與孤立

飛美太麻煩 從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

加州新法要求雇主召回因疫情下崗員工

【洛杉磯訊】

加州出台一項新勞工法規定，針對相關行業，賦予因疫情相關原因而被解雇的雇員，被復崗的權利。

律師鄭博仁表示，在疫情前加州雇主可自行決定裁員後召回哪些員工、以什麼順序召回、甚至可以不召回員工。而新出台的加州SB 93號新法，在全州範圍內規定了雇主需召回因疫情相關原因而被解雇的雇員。該法律已於今年4月16日生效，至2024年12月31日。

這項新法律普遍適用於經營賓館、私人俱樂部、活動中心、機場接待業務、提供機場服務或大廈服務的雇主。

該項法案適用於符合條件的下崗員工，指在2020 年 1 月 1 日之前的 12 個月內每周工作兩小時或以上，并持續該狀態6個月或更長時間的雇員。「符合條件」是指雇員在被解雇時與雇主擔任相同或相似的職位，並且雇員因疫情相關原因被解雇。相關原因不一定，但可以是：因公共衛生指令導致停業或經濟活動放緩；政府停業令；疫情對雇主的經濟影響。

受規定的雇主必須向受保護的雇員，提供可勝任的工作職位以供選擇。要約必須以書面形式提出。如果該雇員在下崗時擔任相同或類似職位，則該雇員被視為符合條件。雇主有5 個工作日來聯系符合條件、受保護的雇員。如果有多名雇員回應，則從入職日期起，工作時間最長的符合條件的、受保護的雇員將優先獲得該職位。一旦被聯繫，下崗雇員必須在5 個工作日內接受或拒絕。

此外，如果雇主認為符合條件的雇員不能勝任，因此拒絕召回下崗雇員，雇主必須在做出決定后30 天內提供書面通知，其中包括雇員的工作時長，以及決定不召回下崗雇員的所有原因。受規定的雇主必須保留被解雇員工相關的記錄至少3 年。

若雇主不遵守SB 93號法案，雇員可以向加州勞工標准執行局 (DLSE) 提出投訴，該局僅被授予執行法律的專屬管轄權。雇主可能面臨以下處罰：下崗員工復職；前期工資、后期工資、減少福利的補償；對權利受到侵犯的每位員工支付 100 美元的罰款，並對受違法行為影響的每位員工每天支付 500 美元的罰款，直至違法行為糾正為止。

詳情洽鄭博仁聯合律師事務所626-570-8888，或發郵件[email protected]

疫情 加州 機場

上一則

聖地牙哥縣進黃級 將設百餘機動疫苗站

下一則

南加華人寫作協會 19日文苑新書發表、會員作品展

延伸閱讀

加州疫苗接種系統 藏洩漏隱私疑慮

加州疫苗接種系統 藏洩漏隱私疑慮
加州是全美兩個新冠病毒社區傳播水平較低的州之一

加州是全美兩個新冠病毒社區傳播水平較低的州之一
加州油價漲至七年來最高峰 洛市有加油站每加侖逾六元

加州油價漲至七年來最高峰 洛市有加油站每加侖逾六元
扁虱來了 ! 加州海灘發現數千隻 可能傳播萊姆病

扁虱來了 ! 加州海灘發現數千隻 可能傳播萊姆病
聯邦法官推翻加州禁令 官員、專家群起抗議

聯邦法官推翻加州禁令 官員、專家群起抗議
亞市暫擱遊民屋計畫

亞市暫擱遊民屋計畫

熱門新聞

24歲的Marcus Anthony Eriz(右），23歲的Wynne Lee被捕。（橙縣警局提供）

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

2021-06-07 21:27
上海浦東機場航站櫃台示意圖。圖非新聞當事人。（新華社）

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

2021-06-07 09:56
張家馨滿心歡喜穿上西點軍校T恤衫。（家長提供）

3所軍校都錄取她 華裔張家馨獨鍾西點

2021-06-05 13:15
究竟是什麼讓此地變身房地產投資熱門地。（本報檔案照）

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

2021-06-08 21:31
婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

世界晚報／華婦被一拳打倒 跌坐在地 男嫌大搖大擺離開

2021-06-01 20:16
駱瑞琪披上了亞凱迪亞高中畢業生第一名綬帶。(學生提供)

南加華女高中第一名畢業 將進麻省理工 分享成功九字訣

2021-06-08 14:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房
全美最有錢25人 稅率低於打工族 多人沒繳所得稅

全美最有錢25人 稅率低於打工族 多人沒繳所得稅
世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地
每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則
拜登政府買5億輝瑞疫苗 贈送全球

拜登政府買5億輝瑞疫苗 贈送全球