加州新法要求雇主召回因疫情下崗員工

加州 出台一項新勞工法規定，針對相關行業，賦予因疫情 相關原因而被解雇的雇員，被復崗的權利。

律師鄭博仁表示，在疫情前加州雇主可自行決定裁員後召回哪些員工、以什麼順序召回、甚至可以不召回員工。而新出台的加州SB 93號新法，在全州範圍內規定了雇主需召回因疫情相關原因而被解雇的雇員。該法律已於今年4月16日生效，至2024年12月31日。

這項新法律普遍適用於經營賓館、私人俱樂部、活動中心、機場 接待業務、提供機場服務或大廈服務的雇主。

該項法案適用於符合條件的下崗員工，指在2020 年 1 月 1 日之前的 12 個月內每周工作兩小時或以上，并持續該狀態6個月或更長時間的雇員。「符合條件」是指雇員在被解雇時與雇主擔任相同或相似的職位，並且雇員因疫情相關原因被解雇。相關原因不一定，但可以是：因公共衛生指令導致停業或經濟活動放緩；政府停業令；疫情對雇主的經濟影響。

受規定的雇主必須向受保護的雇員，提供可勝任的工作職位以供選擇。要約必須以書面形式提出。如果該雇員在下崗時擔任相同或類似職位，則該雇員被視為符合條件。雇主有5 個工作日來聯系符合條件、受保護的雇員。如果有多名雇員回應，則從入職日期起，工作時間最長的符合條件的、受保護的雇員將優先獲得該職位。一旦被聯繫，下崗雇員必須在5 個工作日內接受或拒絕。

此外，如果雇主認為符合條件的雇員不能勝任，因此拒絕召回下崗雇員，雇主必須在做出決定后30 天內提供書面通知，其中包括雇員的工作時長，以及決定不召回下崗雇員的所有原因。受規定的雇主必須保留被解雇員工相關的記錄至少3 年。

若雇主不遵守SB 93號法案，雇員可以向加州勞工標准執行局 (DLSE) 提出投訴，該局僅被授予執行法律的專屬管轄權。雇主可能面臨以下處罰：下崗員工復職；前期工資、后期工資、減少福利的補償；對權利受到侵犯的每位員工支付 100 美元的罰款，並對受違法行為影響的每位員工每天支付 500 美元的罰款，直至違法行為糾正為止。

詳情洽鄭博仁聯合律師事務所626-570-8888，或發郵件[email protected]。