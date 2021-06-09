端午節 惠安納提建議 助你享有歡樂時光

端午節 快到了，當你在準備擁抱健康和幸福的同時，也可以試著接納一些生活中的新變化。

在端午節這一天，很多人會吃粽子、觀看精彩的龍舟競賽來慶祝節日，並與朋友和家人共度美好時光。但考慮到現在的環境限制，你可能無法在陽光明媚的天空下，與朋友和家人享受龍舟競賽的樂趣。下面是惠安納健康保險(Humana)的一些建議，助你在這個特殊的節日裡，依然享受歡樂時光：

1.參加線上的慶祝活動，觀看各地舉行的龍舟賽，為你喜歡的隊伍加油歡呼。2.拿出你的家庭食譜，和家人一起自己製作粽子（見圖）；這是把文化傳統傳承給孩子們的好時機。3.分享屈原的故事，讓更多人了解這個悠久節日的起源。4.掛菖蒲、艾草，以防病防蟲。也可以將草藥放入自己製作的香包，從而達到同樣的效果。

惠安納表示：「在Humana健康保險，提供對民眾有益的醫療保健是我們的信念，我們不斷努力為你帶來能讓你感到安全、滿意和滿足的計劃。每ㄧ天，每ㄧ個計劃，惠安納健康保險都力求超越，讓你的生活更輕鬆，承保範圍更全面。這就是我們以人為本的服務宗旨」。

惠安納擁有超過 30 年聯邦醫療保險 的豐富經驗，超過 840 萬的聯邦醫療保險優勢計劃與處方藥計劃會員。作為他們對華裔會員持續承諾的一部分，他們以民眾的首選語言提供一系列的服務，讓民眾能以想要的方式獲取醫療保健。

可通過他們最近推出的電話服務中心，直接與普通話流利的惠安納持照銷售代理人交談，獲得有關醫療保健承保問題的普通話回覆。

也可以從惠安納眾多的網絡內醫生中選擇會說中文的醫生。他們也有持照的中文銷售代理人，可以幫助您註冊。此外，可以前往惠安納簡明易懂的中文網站 Humana.com/ChineseCA，獲得更多關於他們的聯邦醫療保險計劃的詳細資訊。

如果你失去福利、搬遷、或首次申領聯邦醫療保險(紅藍卡 )﹐可聯絡持照的惠安納(Humana)中文銷售代理人，了解您是否有資格今天就加入。 電話登記加入很容易，無需親自到辦公室。中文專線1- 855-778-8206 (聽障專線711) 。