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加州無需預約 即可打疫苗的接種點

【洛杉磯訊】

加州有很多接種點，無需預約即可施打預防新冠病毒的疫苗

想知道離你家最近的接種點在哪裡嗎？可登入世界新聞網點擊「WJ疫苗諮詢站」網頁，查閱「加州這些接種點，無需預約可打疫苗」的新聞，直接點擊文章內的網址https://myturn.ca.gov/clinic.html，就可找到。

「WJ疫苗諮詢站」是由世界日報設立、加州公共衛生局 (California Department of Public Health) 特別贊助的諮詢站，民眾可至世界新聞網worldjournal.com首頁、最上方的「疫苗」欄目，點擊即可進入諮詢站網頁，或者掃描QR code（見圖）直接進入網頁。

接種疫苗是結束疫情最重要的步驟之一，每位接種疫苗的人都會使我們朝向終結疫情後的世界更近一步。可登入「疫苗諮詢站」網頁細閱內容，以了解更多為何疫苗是結束疫情最強而有力的工具，以及各項有關疫苗、疫情的最新訊息，包括打疫苗可抽獎的內容。這是世界日報服務讀者的項目之一。

即日起加州很多地區都提供無需預約的疫苗接種服務（walk in sites），包括華人聚居的洛杉磯縣、橙縣及舊金山縣等，都有提供該項服務。無需預約接種點的地址、聯繫方式及開放時間等訊息，民眾亦可直接登錄https://myturn.ca.gov/clinic.html查詢，這些站點會定期更新；該網站方便民眾尋找一個離你很近的疫苗診所。

前住疫苗診所時，記得帶上寫有你名字的文件，你不需要政府頒發的身份證件即可接種疫苗。無證人士無論其移民身份如何，都有資格接種疫苗。可接受的文件示例包括：學生證、借書證、租賃協議、水電費賬單、真實身份證明、州駕照或身份證、護照等。

另外，為鼓勵更多人在6月15日加州全面重新開放前，接種新冠疫苗，加州已啟動全美最大規模的獎勵活動，為已接種疫苗的加州人提供總額超過1億1千6百萬美元的獎金。活動包括在6月4日及6月11日兩個週五，舉辦「週五送5萬」大型抽獎活動，每週五抽出15位，兩週共30位，每人可得5萬美元。然後在6月15日當天，將在已接種疫苗的全部民眾中，抽出10位贏得大獎的幸運者，每人各得150萬美元。還未接種疫苗的民眾，想用預約接種疫苗，可儘快到 MyTurn.CA.gov 或電1- 833-422-4255預約。所有年滿12 歲已接種疫苗的加州人均符合資格，可瀏覽COVID19.CA.GOV 了解詳情。

疫苗 加州 疫情

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