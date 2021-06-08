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自然醣褐藻糖膠 AHCC獻禮優惠

洛杉磯訊

【洛杉磯訊】

自然醣褐藻醣膠AHCC正推出「寵愛爸媽健康獻禮優惠」活動，至6月20日截止。活動期間，熱門組合「買10瓶膠囊裝送1大瓶和２小瓶贈品」總值540元；及「買6盒濃縮液送30包贈品」總值510元。

自然醣保健品公司表示，1996年的第55屆日本重症學會中，首次發表了褐藻糖閉研究成果。從褐色海藻中萃取的褐藻糖膠，能抑制惡性細胞生長和轉移。褐藻糖膠是高分子多醣體，能刺激腸道免疫細胞的活性，從而提升免疫力，減輕化放療引起的副作用。另從蘑菇的菌絲體萃取的AHCC，被認為是免疫激活成份之一。

該公司表示，自然醣把褐藻糖膠和AHCC兩種天然成份結合，讓人體的免疫力提升，減輕化放療引起的副作用。日本製造的自然醣褐藻糖膠AHCC產品，包含了兩種純度高的褐藻糖膠精華，並結合了日本的AHCC和巴西蘑菇菌絲體萃取物。產品通過美國FDA及USDA的進口檢驗。化放療期間服用，能明顯改善食慾、精神和體力，舒緩治療副作用。

自然醣褐藻糖膠AHCC 提供免運費到美國、加拿大、中國、香港及台灣等地。可去電1-888-850-3288索取免費小冊子和試用品，也可以加入微信ID: naturemedic，或瀏覽網站www.naturemdc.com獲得更多優惠詳情。

日本 美國 免疫力

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