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最強優惠 勿失良機 華埠服務中心助您申請加州全保

洛杉磯訊

總統拜登在今年三月份簽署了《美國救援計劃》，在國民健康保險方面投放更多資金，加州全保因時制宜，進行了一連串的改革，不但延長了申請時間至今年11月底，在健保補助方面也有改變，包括：1)如果您申報2020稅的實際家庭收入比原先在續期時預估的要高，多拿了的補助部分也不需要退還。2)符合條件但沒有健康保險的民眾，可以在4月透過加州全保投保，不但有機會得到史上最低保費，大多數民衆還可能享受到每個月只需$1的保費。原本已經獲得加州全保計劃的人們，從5月1日開始，也會自動得到更多保費補助，每個家庭月保費平均降低$119。3)以往不符合享受補助資格、需全額自費購買計劃的民眾，如中高層收入家庭，在新的法案下也有可能合資格獲得補助。

無保險者的保費降至史上最低

華埠服務中心的投保諮詢師擁有專業資格，並會提供中英文語言服務及即時線上翻譯服務，致力為民眾選擇最合適的醫療保險計劃。投保加州全保，不只是應付政府年尾因沒有醫療保險的罰款，最近政府放寬了申請資格，投保費用更是史無前例創新低，現在是申請加州全保的最佳時機。如果您想了解更多關於投保加州全保的詳情及疫情下的最新資訊，歡迎致電華埠服務中心，聯絡雷小姐，電話：213-808-1754。

Chinatown Service Center華埠服務中心

地址: 767 N Hill St Ste 400, Los Angeles, CA 90012

電話: 213-808-1700 / 213-808-1754

醫療保險 保費 加州 華埠 拜登

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