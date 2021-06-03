最強優惠 勿失良機 華埠服務中心助您申請加州全保

總統拜登 在今年三月份簽署了《美國救援計劃》，在國民健康保險方面投放更多資金，加州 全保因時制宜，進行了一連串的改革，不但延長了申請時間至今年11月底，在健保補助方面也有改變，包括：1)如果您申報2020稅的實際家庭收入比原先在續期時預估的要高，多拿了的補助部分也不需要退還。2)符合條件但沒有健康保險的民眾，可以在4月透過加州全保投保，不但有機會得到史上最低保費 ，大多數民衆還可能享受到每個月只需$1的保費。原本已經獲得加州全保計劃的人們，從5月1日開始，也會自動得到更多保費補助，每個家庭月保費平均降低$119。3)以往不符合享受補助資格、需全額自費購買計劃的民眾，如中高層收入家庭，在新的法案下也有可能合資格獲得補助。

無保險者的保費降至史上最低

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