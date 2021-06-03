疫情無阻網速 華埠服務中心助申請寬帶福利計劃

Federal Communications Commission（FCC）推出了緊急寬帶福利 計劃，旨在幫助在 COVID-19 大流行期間難以負擔互聯網服務的家庭和家庭，這項新福利將把符合條件的家庭與工作、關鍵醫療保健服務、虛擬教室等聯繫起來。

這項福利將為符合條件的家庭提供每月高達 50 美元的寬帶服務折扣，為符合條件的部落土地上的家庭提供每月高達 75 美元的折扣。符合條件的家庭在從參與的供應商處購買筆記本電腦、台式電腦或平板電腦時，他們還有機會獲得最高 100 美元的一次性折扣。

此項計劃於5/12/2021 開放給全國民眾申請，華埠 服務中心已協助大量民眾成功申請該項福利，我們仍然接受申請預約。此項福利計劃只屬於短期性質，計劃完結後，寛帶月費將回復優惠前的價格。如果您符合條件及有興趣申請，歡迎致電華埠服務中心查詢詳情及預約申請。

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