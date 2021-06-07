時代學苑暑期新班 報名享七折優惠

時代學苑暑期新班即將開課， 現在報名可享七折優惠，如果擔心孩子網課不專心，可選擇現場上課，為避免奔波，學生亦可選擇線上上課。為前瞻部署， 時代學苑已全面更新網站， 新網址www.timeeducationcenter.com。

時代學苑表示，今年採取線上和現場並行的上課方式，讓學生們在家或是到校均可以學習各種英數和科學課程，或者接受summer school 課業輔導，保障GPA，這是今年課程新增的特色。此外第二個特色是一旦缺課，可立即獲得上課視頻，以便即時補課，不必擔心缺課的問題。第三個特色是學苑每天提供除講課以外的一對一輔導時段，由韋老師親自輔導，幫助學生們完成下一堂課繳交的作業，銜接後續的學習內容。

時代學苑共有21個課程，包含涵蓋整年內容的Precalculus、 代數2、幾何、 以及SAT英文和數學突破班，初高中閲讀寫作精修班，summer school 數學及科學輔導，美國 奧數AMC 8 ,10,12, ACT 數學/科學/英文， 以及八月底開始的各種AP課程等。

時代學苑表示，他們的課程，每堂課都是理論的説明講解以及擧例分析，和許多上課只是老師帶領學生解題而缺乏理論解析的課程大相逕庭， 而且時代學苑除課堂授課之外，韋老師也提供了每週三個多小時的解题演練，目的在幫助學生熟悉如何應用課堂內學到的知識和理論，但這是課堂外的解題演練，並沒有佔用或甚至取代課堂內的理論及觀念的授課時間。

學苑師資堅強，時代學苑表示，所有老師均是碩士或博士學位，且有30年以上的教學經驗。創辦人韋老師來自加州 理工學院的理科研究所，負責所有數學和科學課程的講授及講義編寫。又因是小班教學，上課時均能與學生頻繁互動，提供有效的學習環境。

時代學苑表示，該校對每門課程的教材編製都投入了大量的時間，力圖幫助學生事半功倍地瞭解課程內比較艱難或複雜的細節，各課程一小部分精美的講義可在網站內點閲觀看，其他問題可電詢626-254-1866或626-254-1856。 學苑地址660 W. Duarte Road, 2nd Floor, Arcadia。