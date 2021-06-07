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勞工保險降價 雇主最高可省下30%保費

【洛杉磯訊】

根據美國勞工局統計顯示，2019年記錄在冊的員工受傷案例高達349萬6,700件，工傷致死案例一年共發生5,333件，平均下來每99分鐘就有一名員工因工傷死亡。當發生勞工的傷殘與死亡時，雇主將面對巨額的賠償金和補償費。有鑒於此，加州勞工法規定所有雇主都必須為自己的員工購買勞工保險。

勞工保險的福利內容主要分為兩個部分：勞工賠償（Worker's Compensation）和雇主責任賠償（Employer's Liability）。 勞工賠償分為四個方面（1）員工在醫院接受治療所需的醫療費用（2）暫時性不能工作所損失的工資（3）工傷導致永久性傷殘所需的賠償金（4）工傷致死的喪葬費用和賠償費用。 雇主責任賠償則是替雇主支付責任方面的賠償，例如雇主未提供員工安全合法的工作環境導致員工傷殘，具體賠付金額需經法院裁斷後決定。勞工保險最高只理賠到所購買的保單面額上限。

勞工保險（1）雇主必須為所有W2報稅的員工包括全職員工、兼職員工和實習生購買勞工保險。 持有1099報稅的員工、志願者、私有化公司的高管和在公司工作的雇主直系親屬，不強制需要購買。

（2）因公受傷，員工受傷後要第一時間通知雇主，看診時讓醫療機構了解將會向勞工保險申請理賠，之後可持帳單與醫療鑑定報告向保險公司申請理賠、或保險公司會直接將醫療費用支付給醫療機構。若已使用醫療保險看診，可持收據與醫療鑑定報告向保險公司申請理賠。

（3） 勞工保險不受工作地點限制，上班時間內就應受到勞工保險保護，所以在家工作也同樣需要勞工保險。 類似的情況是，如果員工外出工作發生意外，雖然員工未在辦公室內受傷，但是同樣可以進行勞工保險理賠。

（4）員工受傷或者致死，勞工賠償部分需要持具體帳單和受傷程度來決定具體金額，視法院判決而定。 而雇主責任賠償是根據每起事故而定，超出保單面額部分，則由雇主承擔。 假如雇主買了一份100萬面額的勞工保險，但不幸同時不只一位員工受傷需要理賠，則保險公司會理賠最高至100萬，剩下的則需要由雇主支付。

全民健保網代理多家A+級保險公司，目前最新推出的降價勞工保險，今年底前餐廳、批發商、美容美髮、會計事務所、律師事務所等行業雇主，最多能省下高達30%的保費。全民健保網羅蘭岡電話626-363-2228 ，住址 17506 Colima Road, #201，  爾灣電話949-943-1789 ，住址 980 Roosevelt, #200A。網址 www.anyhealthinsurance.com。

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