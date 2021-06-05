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停止仇恨亞裔 社區成為力量基石

【洛杉磯訊】

停止仇恨亞裔犯罪，社區力量能成為反抗基石。最近一項由亞太公共事務聯盟帶頭領導的「反亞裔仇視運動」，在全美掀起巨大的響應浪潮。不少城市都舉行集會，抗擊仇視；全美各地紛紛響應。

Candy Chan是MassMutual（美國萬通）的亞洲市場總監。她特地為文表示，亞裔美國人通常相信社區的力量。認為社區聯繫和參與，可能提供安全保障和機會。

根據最新發佈的 MassMutual 調查研究結果：72% 受訪的亞裔美國人表示，成為社區的一部分對於他們的「整體福祉」來說很重要。此外，受訪者表示，他們認為財政安全與社區參與之間存在著關鍵聯繫。

亞裔美國人將社區視為危機時刻來臨時的支援系統。在該研究中，80% 的亞裔美國人認為相互照護很重要，而 47% 的亞裔美國人，曾在其社區中某個人遇到經濟困難時給予過支援。

在該研究中，60% 受訪的亞裔美國人在工作和開發專業人脈時，都與社區有聯繫，比美國平均水準高 14%。

簡而言之，大多數亞裔美國人將他們的社區，視為一個相互支援的系統，不僅可提供安全網也能提供一種成功途徑。這一點對於社區中的人和服務社區的人來說，都很重要。

「從讓社區參與財務教育和大學規劃研討會，到宣導亞裔美國企業主的獨特需求，回饋和建設社區是我們機構的重要職責」，MassMutual Greater Los Angeles總代理 Brian Lee 說：「這是我們為自己社區的經濟和金融發展做出貢獻的方式」。

社區參與的方式有哪些？以下是 MassMutual 的社區責任負責人兼MassMutual基金會主席 Dennis Duquette ，提供的加強社區參與的三點建議：

（1） 思考。問自己你熱愛什麼？你覺得你所在的當地社區哪方面有需求？什麼能讓你真正產生共鳴？你想在哪方面有所作為？（2）調查。一旦你確定了目標或重點領域，通過調查找到在相關領域表現出色的組織，查看他們的網站。訪問 Charity Navigator 以找到數百個亞裔美國人組織，並瞭解他們所提供的服務品質，還有這些組織如何獲得評級。和組織人員或熟悉該組織的人員談談，瞭解更多資訊。（3）親身實踐。你能提供什麼價值以及你想做什麼？在滿足自身願望的同時，考慮自己能對社區產生影響的所有可能性。也許一般的志願者活動會吸引你，或者你想將特殊技能應用到更有技巧的工作上，發揮自己的專業水準。你也可以考慮在非營利或志願組織擔任更正式的董事會成員。和自己感興趣的領域代表交談，可發現更多參與方式。但無論選擇什麼，非營利組織歡迎志願者的廣泛貢獻。

閱讀原文瞭解MassMutual如何支持亞裔社區，可上網 https://www.massmutual.com/lp/unity-messaging。

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