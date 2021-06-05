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抹茶麻糬冰沙/黑糖波霸奶茶 清涼一夏

【洛杉磯訊】

美國首創抹茶麻糬冰沙（Mochi Matcha Frostie）及台灣黑糖波霸奶茶DIY組合（見圖），這個全新冰飲，令人清涼一夏。

SUNRIGHT Tea Studio 產品開發總監 Omar 表示，抹茶麻糬冰沙研發靈感來自於日式甜點紅豆、麻糬，搭配抹茶，絕妙的三種和風口味配對。他嘗試把甜品的口感融入飲料裡面、來擦出不一樣的火花。

麻糬抹茶冰沙經過多次實驗選出的麻糬，每天由每家門店現場製作口感Q彈，加到抹茶冰沙中，搭配鬆軟紅豆及台灣蔗糖，結合抹茶有層次帶著豐富的茶香味，創造出有視覺享受又可以喝的麻糬冰沙。

另外SUNRIGHT 台灣黑糖波霸奶茶DIY組合，每組有6杯黑糖波霸奶茶，內含黑糖波霸、奶茶包、黑糖包，還貼心的附帶大吸管，一條龍到位，做法簡單，3分鐘即可享用濃濃的波霸奶茶。

Omar 表示，黑糖波霸奶茶DIY組合，跟其他競爭產品不同的是不惜成本，追求完美採用台灣黑糖烹煮波霸，封裝在真空微波包裝袋內，放入微波爐加熱後即可聞到香濃黑糖味。

接著就是奶茶包，採用台產高級紅茶與鮮奶調製成粉，加熱水即就聞到香醇濃郁的奶茶香。

加入微波後Q彈的波霸再用黑糖包調到喜歡的甜度即可享用，不出門在家也可以DIY香醇的黑糖波霸奶茶，親手製作完整呈現原汁原味台灣風味的黑糖波霸奶茶。

SUNRIGHT在Chino、Costa Mesa、鑽石吧、Fullerton 、小東京、蒙市、爾灣、聖蓋博市、羅蘭岡、西洛杉磯都有分店，也接受網上訂購。詳情可上網站查詢 www.snrtea.com。

台灣 美國 鑽石吧

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